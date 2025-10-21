Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Francisco Soler y Claudio Guilabert detallan las nuevas modificaciones presupuestarias y la inversión en ciberseguridad municipal. A.E.

El Ayuntamiento de Elche abona cerca de siete millones en sentencias heredadas de legislaturas anteriores

El pleno aprobará nuevas modificaciones presupuestarias, incluida una inversión para reforzar la ciberseguridad municipal tras el ciberataque

Ismael Martinez

Elche

Martes, 21 de octubre 2025, 13:44

El concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, ha informado sobre las modificaciones presupuestarias que se someterán a aprobación en el pleno ordinario del próximo 27 de octubre. Una de ellas, la número 31, asciende a 860.000 euros, de los cuales 683.000 se destinarán al pago de sentencias judiciales y el resto al convenio con SUMA, que asume nuevos trabajos como la gestión de la tasa de basuras.

Soler ha explicado que «desde la llegada de este gobierno municipal se han pagado cerca de siete millones de euros en sentencias procedentes de legislaturas anteriores». En palabras del edil, «entre 2023 y 2025 hemos afrontado esta cantidad no prevista y que no corresponde a actuaciones de este gobierno».

Otra de las modificaciones, la número 29, por valor de 1,68 millones de euros, transfiere fondos del capítulo de gasto corriente al de personal. Según Soler, «esta partida se destina al pago de refuerzos en determinadas áreas ante el incremento notable de la actividad municipal». El concejal ha destacado que «es algo que los ilicitanos están viendo en la calle, lo que nos ha exigido más personal en algunas concejalías».

En este sentido, Soler ha subrayado el refuerzo del área de Acción Social, donde «se ha incrementado la atención al ciudadano para paliar déficits históricos, como las largas listas de espera de la Ley de Dependencia, que se han reducido ostensiblemente en los últimos meses».

La financiación de estas partidas procede en su mayoría de la dotación de Parques y Jardines (919.000 euros), ya que el nuevo contrato de externalización entrará en vigor en 2026, y de 240.000 euros del servicio de ayuda a domicilio, cuyo gasto está asumiendo progresivamente la Generalitat Valenciana.

Por otra parte, la modificación número 30, con un importe de 868.000 euros, se destinará a la creación de una infraestructura municipal de ciberseguridad, extraída principalmente del fondo de contingencia (400.000 euros) y de inversiones aplazadas al próximo ejercicio (168.000 euros).

El concejal de Innovación, Claudio Guilabert, ha señalado que esta medida «permitirá convertir al Ayuntamiento de Elche en referencia nacional en materia de ciberseguridad». El edil recordó que «Elche ha sido uno de los ayuntamientos que se ha recuperado más rápido tras sufrir un ciberataque, y actualmente más del 70% de los dispositivos están operativos».

Guilabert ha añadido que el Consistorio «seguirá invirtiendo en esta materia, con una actualización continua, para garantizar la seguridad de los ilicitanos y de la administración pública».

