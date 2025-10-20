El proyecto Vive Elche instala las primeras cámaras inteligentes para mejorar la movilidad y el tráfico urbano Los nuevos dispositivos recogerán datos sobre circulación, ruido y contaminación sin carácter sancionador para optimizar la gestión municipal

Ismael Martinez Elche Lunes, 20 de octubre 2025, 10:53 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Servicios Públicos, ha iniciado la instalación de las primeras cámaras y sensores del proyecto Vive Elche, una iniciativa destinada a transformar la movilidad urbana mediante tecnología avanzada. El sistema permitirá monitorizar en tiempo real los flujos de tráfico, la contaminación acústica y el volumen de vehículos en los principales accesos al municipio.

El concejal del área, Claudio Guilabert, ha destacado que se trata de un proyecto pionero en España que «facilitará la toma de decisiones basadas en datos técnicos y permitirá diseñar planes de movilidad más eficientes». Las primeras cámaras ya están operativas en las calles Curtidores, Fray Luis de León, Antonio Machado, Julio Sánchez Gómez, Aurelio Coquillat Pascual y Capitán Gaspar Ortiz.

La red completa incluirá 69 cámaras de lectura de matrículas, 38 de analítica de vídeo, 17 radares multicarril, 28 antenas bluetooth y 15 sensores de ruido. Guilabert ha subrayado que «ninguno de estos dispositivos tendrá carácter sancionador, ya que su función es exclusivamente informativa y de análisis». Además, ha explicado que el sistema contará con un centro de mando desde el que se coordinará la información junto al departamento de Tráfico y la Policía Local.

Está previsto que el sistema entre en funcionamiento a finales de año, y todos los avances del proyecto podrán consultarse en la página web oficial del Ayuntamiento.