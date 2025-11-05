Yago de Santiago reaparece nueve meses después y promete volver más fuerte que nunca El extremo gallego recupera sensaciones tras su grave lesión y confía en aportar su mejor versión al Elche CF

Nueve meses después de la lesión sufrida el pasado 29 de enero durante un entrenamiento, Yago de Santiago volvió a vestir la camiseta del Elche CF, debutando en Liga frente al FC Barcelona. Una vuelta muy esperada tanto por el jugador como por la afición franjiverde.

El futbolista gallego ha compartido su emoción en la sala de prensa del Martínez Valero, donde ha reconocido que «estoy muy feliz de volver a jugar después de nueve meses, y encima en Primera y contra el Barça. Es un sueño cumplido. Me siento de nuevo futbolista».

Durante su intervención, Yago de Santiago ha destacado el papel fundamental del club y de la afición en su recuperación, agradeciendo su apoyo incondicional en los momentos más complicados: «Me han hecho sentir bien en los momentos de duda». El jugador ha explicado que su lesión ha sido «más mental que física porque hay muchos altibajos. Es mucho tiempo, por eso no hay que volverse loco. Estoy muy agradecido a la gente que me ha apoyado».

El extremo también ha desvelado que su regreso fue fruto de un proceso meditado: «Yo tenía mis planes y en octubre quería estar metido mentalmente en la dinámica. Escuché a la rodilla y decidimos calmarnos y descansar durante dos semanas para volver más fuerte. Me siento muy bien, pero hay que ir con calma cogiendo ritmo».

El jugador, aún en proceso de alcanzar su mejor nivel, asegura que «la sensación es tremenda y única. Son sentimientos especiales» y que su único objetivo ahora es «recuperar el 100% y ayudar al equipo. Si estás bien, todo llegará».

Con confianza y ambición, Yago reconoce que su adaptación a la máxima categoría le motiva especialmente: «En Primera me veo mejor que en Segunda, es una Liga competitiva pero sé que puedo marcar diferencia. Sé de mi situación, ha sido una lesión larga, y hay que ir con calma».

De cara al próximo encuentro ante la Real Sociedad, el gallego ha subrayado la necesidad de mantener la fe en el trabajo del grupo: «Sabemos que es Primera y los equipos son muy buenos. Empezamos bien pero sabíamos que podía llegar una mala etapa. El viernes iremos con todo. El juego ha sido muy bueno y las victorias llegarán si seguimos en esta línea. El viernes tenemos otra oportunidad para demostrar lo fuerte que somos en casa».

El Elche CF, por su parte, continúa con los entrenamientos en el campo Díez Iborra preparando el duelo del viernes frente a la Real Sociedad en el Martínez Valero. En la sesión de este miércoles, Affengruber se ha reincorporado al grupo tras no participar en el entrenamiento anterior, mientras que Pedro Bigas sigue ejercitándose al margen, siendo la única ausencia en la dinámica de trabajo del conjunto franjiverde.