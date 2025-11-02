Dos minutos fatídicos condenan a un Elche fiel a su estilo en Barcelona (3-1) Rafa Mir, el mejor de los ilicitanos, ha tenido incluso opciones de igualar el choque en la segunda parte pero se ha estrellado con el palo

T. A. Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:02 Comenta Compartir

Se ha cumplido la lógica. El Elche ha caído este domingo frente al Barcelona por 3-1 en un encuentro marcado por dos errores muy graves de los ilicitanos en la salida del balón en apenas dos minutos.

Lamine Yamal y Ferrán Torres no han perdonado y a los 12 minutos han puesto al Barcelona con 2-0. El Elche ha sido fiel a su estilo y no ha renunciado a la propuesta habitual de Eder Sarabia, aunque ello le haya ocasionado más de un disgusto en el Lluis Companys.

El Elche ha acortado diferencias en una gran acción de Rafa Mir, que ha demostrado su gran momento de forma con un disparo cruzado y ajustado que ha sorprendido al meta polaco Szczesny.

El partido se ha ido al descanso con el 2-1 y algo de incertidumbre en la grada. El Barcelona había dejado escapar varias situaciones claras de gol y el Elche había conseguido su propósito: competir y llegar con opciones al segundo tiempo.

Rafa Mir ha sido el auténtico estilete ofensivo del cuadro ilicitano. El valenciano ha podido igualar en el minuto diez de la segunda parte, pero su disparo ha salido rozando el larguero azulgrana.

Después, ha llegado el latigazo de Marcus Rashford ante el que nada ha podido hacer Iñaki Peña. Zurdazo a la escuadra, larguero y para adentro. El 3-1 prácticamente dejaba el partido finiquitado.

Pese a todo, el Elche no se ha rendido y ha podido reducir diferencias y añadir algo de inquietud al Barça con un balón al poste del propio Rafa Mir.

La derrota deja al Elche con 14 puntos, todavía lejos de la zona de descenso descenso. Los de Sarabia mantienen 5 puntos de ventaja con la zona delicada. La próxima semana los franjiverde recibirán la visita de la Real Sociedad el viernes a las 21 horas.