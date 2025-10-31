Eder Sarabia: «Ante el Barça tenemos que ser nosotros mismos» El técnico del Elche CF afronta con ilusión y convicción el duelo frente a los azulgrana para competir ante uno de los gigantes del fútbol europeo

Ismael Martinez Elche Viernes, 31 de octubre 2025, 15:32 Comenta Compartir

El entrenador del Elche CF, Éder Sarabia, ha comparecido este viernes ante los medios antes del choque de este domingo frente al FC Barcelona, correspondiente a la jornada 11 de Liga. En una rueda de prensa marcada por la energía y el convencimiento, el técnico ha asegurado que su equipo está preparado para dar la sorpresa: «Que son mejores que nosotros, seguramente sí. Pero si cada jugador da su mejor nivel, estamos absolutamente preparados para ganar también».

Sarabia ha reconocido que el conjunto franjiverde ha contado con pocos días de preparación, aunque lo afronta con naturalidad. «No es ninguna excusa, hay que adaptarse. Hemos tenido tres días, y en ellos hemos intentado transmitir confianza y elevar a cada jugador a su mejor nivel», ha afirmado. El técnico ha insistido en que la clave será «minimizar al rival y hacer un partidazo».

El entrenador ha mostrado su respeto hacia el Barça, pero también ha subrayado la imprevisibilidad del fútbol. «Habiendo tantísima diferencia de presupuestos, de medios, de absolutamente todo, un rival más pequeño le puede ganar a un gigante como el Barça», ha recordado. «Si no pensara 100 % que podemos ganar, me quedaría en mi casa», ha sentenciado con firmeza.

En cuanto al estado físico del grupo, Sarabia ha confirmado que el equipo llega «en perfectas condiciones», con casi todos los efectivos disponibles. Ha explicado que las molestias de Víctor Chust, Bambo Diaby y André Silva evolucionan favorablemente y que el resto «están a tope». La victoria copera ante la UD Los Garres, ha dicho, ha servido «para recuperar sensaciones y reforzar la confianza».

El técnico también ha valorado el estilo de juego que espera plantear ante los azulgranas. Cree que no será un partido de largas posesiones y que la clave estará en la valentía: «Tenemos que ser nosotros mismos, ser valientes, atacar y priorizar la portería contraria. Si consiguen meterte en tu campo, el Barça es el mejor equipo del mundo».

Sarabia ha analizado cómo intentarán frenar a futbolistas diferenciales como Lamine Yamal, aunque ha recordado que el peligro culé llega «por todos los frentes». «Intentaremos alejarle del área, no dejarle recibir cómodo y celebrar las buenas acciones defensivas. Pero, claro, tampoco puedes enfocarte solo en él, porque en el otro lado están Rashford o Balde, y por dentro tienen jugadores increíbles», ha comentado.

En su repaso al rival, ha destacado la figura de Hansi Flick, técnico del Barça, de quien ha dicho que su llegada a la Liga «ha sido muy positiva». «Me siento identificado en muchas cosas: su valentía, su propuesta, su capacidad de generar un buen ambiente. Será un honor saludarle», ha reconocido.

Sarabia también ha hablado del aspecto mental del encuentro, convencido de que el equipo debe salir con una actitud proactiva. «Si sales pensando que vas a sufrir, es más probable que sufras. Nosotros queremos que el jugador se sienta poderoso, que entienda que puede controlar muchas de las cosas que pasarán en el partido», ha explicado.

El técnico ha admitido que ha estudiado a fondo al rival y ha tomado ideas de equipos que han sabido complicarle la vida al Barça, como el Rayo, el Girona o el Olympiacos. «He visto muchos partidos, incluso de madrugada mientras mi hijo no dormía. Hemos cogido cosas que nos gustan y que creemos que pueden servirnos», ha contado entre risas.

Por último, ha lanzado un mensaje a la afición ilicitana, convencido de que el sentimiento en la ciudad es cada vez más fuerte: «La gente cree, sabe lo que va a ver y está orgullosa del equipo. Es de las veces que más siento que la afición está con nosotros. Tenemos que hacer que cada vez crean más».