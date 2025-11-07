Empate con sabor amargo del Elche CF frente a la Real Sociedad (1-1) Los franjiverdes ofrecieron una gran imagen y rozaron el triunfo gracias al primer gol de Álvaro Rodríguez, pero un penalti en el 87' privó al equipo de Sarabia de los tres puntos

Ismael Martinez Elche Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:57

El Elche llegaba al duelo con la moral intacta pese a la derrota en el Montjuic (3-1), un resultado que no empañó la buena imagen mostrada frente a uno de los mejores equipos del mundo. La Real Sociedad, por su parte, aterrizaba en el Martínez Valero impulsada por la euforia del reciente triunfo en el derbi vasco ante el Athletic Club (3-2).

Eder Sarabia sorprendió en la previa con hasta cuatro cambios en su once: Dituro regresó a la portería; Chust ocupó el lugar del lesionado Bigas; Mendoza (otra vez conovcado por la sub21) entró por Martim Neto; Álvaro Rodríguez sustituyó a André Silva y Josan hizo lo propio con Germán Valera.

El encuentro arrancó con un Elche valiente y dominador, decidido a marcar el ritmo desde el primer minuto. Los ilicitanos firmaron dos intentos tímidos a las manos de Álex Remiro, que no inquietaron en exceso al guardameta txuri-urdin. La Real, fiel a su estilo, esperó su oportunidad bien replegada, sin perder el orden defensivo.

Con el paso de los minutos, el equipo franjiverde siguió moviendo el balón con paciencia, tratando de abrir espacios, aunque faltaba el último pase para transformar el dominio en peligro real. La ocasión más clara, paradójicamente, fue para los visitantes: Take Kubo probó fortuna desde la frontal, obligando a Dituro a lucirse con una gran intervención. En la acción siguiente, el Elche salió a la contra con velocidad y Mendoza estrelló el balón en el palo, levantando al Martínez Valero.

Imágenes de la primera mitad. Shootori

El guion se mantuvo hasta el descanso: el Elche proponía, combinaba y hacía disfrutar al espectador, pero sin acierto de cara a gol. Gorrotxategi rozó el tanto con un disparo ajustado que se marchó rozando el poste, mientras que la Real avisó justo antes del descanso.

En el minuto 43, Affengruber perdió un balón en la medular y Oyarzabal intentó sorprender desde el centro del campo, sin puntería. Ya al borde del intermedio, el propio capitán realista volvió a plantarse ante Dituro, que respondió con una parada sensacional para mantener el empate. Con un vendaval de ocasiones llegó el descanso al Martinez Valero con 0-0 en el marcador.

La segunda mitad comenzó con un Elche más decidido, dando un paso al frente en busca del gol que se le había resistido antes del descanso. El empuje local encontró recompensa en el minuto 57, cuando Álvaro Núñez puso un centro preciso desde la derecha que Álvaro Rodríguez controló dentro del área. El delantero no se lo pensó dos veces y, con un zurdazo potente desde el área pequeña, batió a Remiro, que nada pudo hacer para evitar el 1-0 donde el dealtro uruguayo anotó el primer gol en su casillero de la temporada.

Tras el tanto, la Real Sociedad buscó reaccionar, adelantando líneas y tratando de inquietar a Dituro, pero el Elche supo manejar el partido con oficio. Bien ordenado atrás y con criterio en la circulación, el conjunto franjiverde controló el ritmo y el reloj, impidiendo que los de Sergio Francisco encontraran espacios.

La solidez defensiva y la madurez en el manejo del balón reflejaron el crecimiento del equipo mostrado esta temporada de Eder Sarabia, que no se conformó solo con defender, sino que intentó mantener la posesión y minimizar riesgos.

A partir del minuto 75, la Real Sociedad dio un paso más, volcando su juego sobre campo contrario y encerrando al Elche en su área en busca del empate. Los txuri-urdines apretaron con insistencia, colgando balones al área y acumulando hombres en ataque, pero la zaga franjiverde, respondió con firmeza. Dituro, siempre seguro, desactivó cada intento visitante con solvencia, transmitiendo calma a sus compañeros en los minutos de mayor agobio.

Cuando el partido parecía encaminado hacia una merecida victoria franjiverde, llegó el mazazo en el minuto 87. En una acción aislada dentro del área, Sadiq estuvo más listo que nadie y provocó un penalti claro tras una entrada desafortunada por Affengruber.

Una pena inmerecida, porque la Real Sociedad apenas había generado peligro real en la segunda mitad. Desde los once metros, Oyarzabal no perdonó: engañó a Dituro y colocó el 1-1 en el marcador, silenciando momentáneamente a un Martínez Valero que ya saboreaba el triunfo. El pitido final confirmó un empate con sabor amargo para los de Éder Sarabia, que suman un punto pero refuerzan su identidad y el respaldo de su afición, consciente de que el camino es el correcto.