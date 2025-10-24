Eder Sarabia: «No hablamos solo de ganar, sino de mostrar nuestra mejor versión» El técnico franjiverde ha destacado la unión del vestuario y confía en mantener el nivel mostrado ante el Athletic Club

El técnico del Elche, Eder Sarabia, ha reconocido que el partido ante el Espanyol llega «ante un rival directo» y en un contexto que pocos imaginaban al inicio de temporada. «Seguramente no era esperado que ambos estuviéramos tan arriba y con tan buenas sensaciones. Ellos están haciendo las cosas muy bien, tienen un estadio y un ambiente espectacular, así que intentaremos seguir creciendo desde lo nuestro», ha afirmado.

Sarabia ha explicado que los dos últimos encuentros han servido para «aprender tanto de lo que queremos hacer como de lo que debemos corregir», y ha insistido en la necesidad de mantener «la energía, la inspiración y el convencimiento» mostrados el pasado fin de semana.

El entrenador ha confirmado que el equipo llega en buena dinámica, aunque con algunas ausencias. Yago Santiago no entrará todavía en la convocatoria pese a haber trabajado casi toda la semana, mientras que Grady Diangana sigue su recuperación y podría reaparecer el miércoles. Héctor Fort, en cambio, vuelve a estar disponible, y Bambo se quedará fuera unos días por precaución. «Ha sido una semana muy buena, el grupo está cada vez más cohesionado, más fuerte y más convencido de lo que queremos ser», ha señalado.

Respecto al rival, Sarabia ha elogiado el trabajo de Manolo González y el rendimiento del conjunto blanquiazul. «Ha hecho un grandísimo trabajo desde el ascenso, la permanencia y lo que están proponiendo este año. Tienen muchos recursos, defienden bien, atacan con valentía y energía, y por eso están arriba», ha valorado, destacando además la calidad de su línea ofensiva. «Son jugadores creativos, con movilidad y mucha capacidad para llegar. Es un equipo valiente, con verticalidad y alternativas que potencian el talento individual», ha añadido.

El técnico vasco también ha reflexionado sobre la evolución del conjunto franjiverde. «Llevamos una racha de crecimiento muy grande desde que empezó la Liga, con ese pequeño bajón en Vitoria que nos sirvió para aprender mucho», ha explicado. «No sabemos cuál es el techo del equipo y me niego a pensar que haya límites. Queremos seguir creciendo, imponernos en los partidos y mantener la línea de rendimiento mostrada ante el Athletic Club».

Sarabia ha asegurado que el vestuario vive un momento muy positivo, con un ambiente sano y competitivo. «Hay menos egos, la gente se adapta bien y el que no juega lo transforma en algo positivo para seguir creciendo», ha comentado, subrayando la unión interna. «Eso hace que el día a día sea mejor y, al final, se refleja en el rendimiento».

A la venta las entradas como visitante frente al Barça

Por otro lado, el Elche pone a disposición de sus abonados las entradas para el encuentro que le enfrentará al FC Barcelona, el domingo 2 de noviembre, a las 18:30 horas, en el Estadio Olímpico Lluís Companys. El FC Barcelona ha facilitado al club franjiverde un total de 339 localidades para el sector visitante, con un precio de 70 euros por entrada. Este mismo importe se aplicará para el encuentro de la segunda vuelta en el estadio Martínez Valero. Las localidades estarán disponibles de forma exclusiva para abonados desde este viernes 24 de octubre, a partir de las 12:00 horas