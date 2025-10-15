Nico Williams, la gran amenaza para el Elche este domingo Berenguer también se recupera a tiempo para visitar el Martínez Valero a las 14:00 horas

Nico Williams y Alex Berenguer se incorporaron este miércoles al trabajo con el grupo en la plantilla rojiblanca y apuntan a disponibles el domingo en el Martínez Valero (14 horas), un choque ante el Elche en el que Ernesto Valverde podría contar con todos los lesionados recuperables durante el parón liguero.

Nico y Berenguer han participado con aparente normalidad en uno de los rondos del inicio del entrenamiento, el cuarto de hora abierto a los medios, y, a cuatro días del partido, parece que podrán estar disponibles para el domingo.

El extremo internacional, en todo caso, no tiene una lesión conocida después de haber reaparecido en el último partido liguero antes de parón, frente al Mallorca, tres perderse seis partidos por la lesión sufrida con España en la anterior ventana de selecciones. Una lesión muscular moderada en la musculatura aductora izquierda.

De todos modos, ya desde la temporada pasada Nico sufre unos problemas de pubis que le aparecen de manera recurrente.

Berenguer, por su parte, arrastra una artritis traumática en la articulación del dedo gordo del pie derecho que le hizo perderse los últimos tres encuentros.

Más opciones que ambos de estar el domingo en Elche tienen aún Iñaki Williams, Oihan Sancet y Mikel Vesga, los tres también este miércoles con el resto de la plantilla al comienzo de la sesión y parece también que ya recuperados. Como parece también que no ha ido a más la ausencia de Unai Gómez en la sesión del martes.

En cambio, quien no ha entrenado hoy con sus compañeros ha sido Aitor Paredes, en su caso probablemente como descanso programado dentro de la preparación.

La de Paredes es la única ausencia de la sesión junto a las de los internacionales Unai Simón, Aymeric Laporte y Dani Vivián, quienes jugaron el martes con la selección española en el 4-0 a Bulgaria, y las bajas de larga duración, Yeray Álvarez, Beñat Prados y Unai Egiluz.

Para paliar tantas ausencias, Valverde volvió a contar en la sesión con varios canteranos, en esta ocasión el meta Mikel Santos, los centrales Ander Izagirre, Iker Monreal y Jon de Luis, los centrocampistas Ibon Sánchez y Selton Suez Sánchez, y el extremo Endika Buján.

El Athletic seguirá entrenando todos los días de esta semana para preparar el choque de Elche con sesiones todas matinales (11.00), jueves, viernes y sábado. Tras la última, la del sábado, Valverde ofrecerá la rueda de prensa previa al partido del domingo.

