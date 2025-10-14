Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Adif amplía la suspensión de los trenes entre Alicante y Barcelona hasta la tarde de este martes por los efectos de la dana
La plantilla del Elche CF se ejercita en el Diego Quiles para preparar el duelo ante el Athletic Club. T.A.

La reincorporación de Mendoza marca la sesión de entrenamiento del Elche para preparar el duelo ante el Athletic

El centrocampista murciano se suma al grupo solo parcialmente para equilibrar carga de trabajo, mientras Diang sigue al margen

Ismael Martinez

Elche CF

Martes, 14 de octubre 2025, 12:03

Comenta

El Elche CF ha completado este martes una nueva sesión de entrenamiento en el Diego Quiles, con la mente puesta en el encuentro de la Jornada 9 frente al Athletic Club, que se disputará el próximo domingo 19 de octubre a las 14.00 horas en el Martínez Valero.

El conjunto de Eder Sarabia se ejercita con intensidad y buen ambiente, con la mirada puesta en olvidar la derrota frente al Deportivo Alavés antes del parón de selecciones (la primera del curso) y en mantener la buena racha en el Martínez Valero, donde el equipo sigue invicto esta temporada.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La sesión ha contado con casi toda la plantilla disponible, a excepción de Diang, que sigue trabajando al margen del grupo para superar sus molestias físicas. La gran novedad ha sido la vuelta de Rodrigo Mendoza, que se reincorpora tras su participación en el Mundial Sub-20 de Chile. El centrocampista murciano ha realizado parte del entrenamiento junto al grupo y otra parte en solitario, en una sesión de carga controlada después de los minutos acumulados durante el torneo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alicante peatonalizará la calle San Vicente para hacer un gran eje cultural desde la Plaza de Toros y Las Cigarreras
  2. 2 Los barrios de Alicante se preparan para tres días de cortes de luz: horas y calles afectadas
  3. 3 Alicante se lanza a batir un nuevo récord con una coca de mollitas de 170 metros y un notario como testigo
  4. 4 Barcala anuncia la futura ciudad deportiva del Hércules en una parcela de 120.000 m2 en la Albufereta
  5. 5 Un joven de 20 años muere arrollado por un tranvía esta madrugada en El Campello
  6. 6 Lista de municipios de Alicante en alerta naranja y amarilla por las lluvias, granizo y viento
  7. 7 Primeros municipios de Alicante que cancelan las clases de la tarde por la alerta naranja
  8. 8 Desmantelan un complejo residencial ilegal en un municipio de Alicante: 60 casas móviles en suelo no urbanizable e inundable
  9. 9 Ryanair anuncia una nueva ruta inédita a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  10. 10 Fumigan el recinto de la Escuela de Arte de Alicante por una plaga de pulgas y los alumnos pasan a clases online

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La reincorporación de Mendoza marca la sesión de entrenamiento del Elche para preparar el duelo ante el Athletic

La reincorporación de Mendoza marca la sesión de entrenamiento del Elche para preparar el duelo ante el Athletic