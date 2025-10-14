La reincorporación de Mendoza marca la sesión de entrenamiento del Elche para preparar el duelo ante el Athletic El centrocampista murciano se suma al grupo solo parcialmente para equilibrar carga de trabajo, mientras Diang sigue al margen

La plantilla del Elche CF se ejercita en el Diego Quiles para preparar el duelo ante el Athletic Club.

Ismael Martinez Elche CF Martes, 14 de octubre 2025, 12:03 Comenta Compartir

El Elche CF ha completado este martes una nueva sesión de entrenamiento en el Diego Quiles, con la mente puesta en el encuentro de la Jornada 9 frente al Athletic Club, que se disputará el próximo domingo 19 de octubre a las 14.00 horas en el Martínez Valero.

El conjunto de Eder Sarabia se ejercita con intensidad y buen ambiente, con la mirada puesta en olvidar la derrota frente al Deportivo Alavés antes del parón de selecciones (la primera del curso) y en mantener la buena racha en el Martínez Valero, donde el equipo sigue invicto esta temporada.

La sesión ha contado con casi toda la plantilla disponible, a excepción de Diang, que sigue trabajando al margen del grupo para superar sus molestias físicas. La gran novedad ha sido la vuelta de Rodrigo Mendoza, que se reincorpora tras su participación en el Mundial Sub-20 de Chile. El centrocampista murciano ha realizado parte del entrenamiento junto al grupo y otra parte en solitario, en una sesión de carga controlada después de los minutos acumulados durante el torneo.