Iñaki Peña: «Voy a darlo todo para sacar un buen resultado» El portero franjiverde ha comparecido en la previa del duelo ante su exequipo y el Elche se ha ejercitado esta mañana pensando ya en el encuentro del domingo

El guardameta del Elche CF ha valorado el duelo ante el Barça con ilusión por el reencuentro y máxima implicación con el conjunto franjiverde.

Ismael Martinez Elche Jueves, 30 de octubre 2025, 12:37

El portero Iñaki Peña ha comparecido este jueves en la sala de prensa del Martínez Valero, previa al partido que enfrentará al Elche CF con el FC Barcelona en la undécima jornada de LaLiga EA Sports. El guardameta, formado en la cantera azulgrana, ha reconocido que el choque será especial, aunque insiste en que su atención está centrada únicamente en el equipo ilicitano.

Sobre su regreso al que fue su club durante tantos años, el meta ha compartido su emoción: «Volver a un sitio donde has estado tantos años y donde has sido tan feliz es muy bonito. Reencontrarme con compañeros y amigos con los que he pasado tanto tiempo va a ser algo bastante especial para mí».

Aun así, ha querido recalcar su compromiso con el Elche, dejando clara su profesionalidad: «Es un club con el que tengo contrato, al que pertenezco, pero ahora estoy cedido y comprometido al 100% con este equipo para hacer un buen partido. Somos capaces de hacer las cosas bien y tenemos que ser valientes y competitivos».

El portero ha comentado también que, una vez empiece el encuentro, el componente emocional quedará a un lado: «En el momento del partido me centraré en mi trabajo y voy a darlo todo para sacar un buen resultado».

En cuanto al estado físico del grupo, Peña ha explicado que el equipo ha sabido asimilar bien los esfuerzos de los últimos días. «Las cargas de entrenamiento que tenemos suelen asemejarse bastante a un partido. Ayer, con el resultado que tuvimos, pudimos manejar mejor las cargas y no fue un encuentro en el que nos exigieran demasiado», ha señalado.

Sobre cómo frenar al ataque del Barça, ha sido claro en su planteamiento: «Sabemos el potencial que tienen arriba, pero tenemos que centrarnos al 100% en nuestro trabajo y afrontarlo como un partido más, sin mirar quién está delante. Intentaremos ser nosotros mismos, ser valientes y tratar de quitarles el balón para que no se sientan cómodos».

El ilicitano también ha valorado el contexto del rival, que llega tras su derrota en el Clásico ante el Real Madrid. En su opinión, «es un arma de doble filo. Nunca puedes saber de qué manera puede afectar una derrota a un equipo. Sabemos plenamente a lo que nos enfrentamos, que son uno de los mejores equipos del mundo». Y ha añadido: «Durante una temporada es imposible estar al 100% durante todo el año y, al final, perder es algo normal».

Para cerrar su comparecencia, el guardameta ha transmitido confianza en las posibilidades del equipo: «Todos esos condicionantes hay que hacerlos positivos para nosotros, que nos potencien y nos den más opciones de ganar. Si ese día estamos inspirados y hacemos las cosas bien, podemos intentarlo».

Tras la atención a los medios, la plantilla franjiverde ha vuelto al trabajo en el Díez Iborra, en una sesión de recuperación y preparación bajo la dirección de Eder Sarabia. En el entrenamiento no han participado John, Víctor Chust ni André da Silva, que se encuentran con sus respectivos procesos de recuperación. El resto del grupo se ha ejercitado con normalidad, mostrando intensidad y buenas sensaciones antes de uno de los partidos más exigentes de la temporada.