Urgente El tramo de carretera con más accidentes y víctimas de España está en Alicante
Mbappé celebra un gol con sus compañeros, en el último partido del Real Madrid contra el Getafe. Efe

El Elche ya conoce cuándo recibirá al Real Madrid en el Martínez Valero

El líder de la Liga visitará al conjunto franjiverde en una de las citas más esperadas por la afición

Ismael Martinez

Elche

Martes, 21 de octubre 2025, 11:56

Uno de los encuentros más esperados de la temporada, el que enfrentará a los de Xabi Alonso con un Elche que llega en un gran momento deportivo ya tiene hora y día: el Elche CF recibirá al Real Madrid el domingo 23 de noviembre a las 21 horas en el Estadio Martínez Valero, en el partido correspondiente a la jornada 13 de Primera División.

A falta de un mes para el choque, el conjunto blanco ocupa la primera posición con 24 puntos, mientras que el Elche es séptimo con 14, firmando un sólido inicio de curso. Por el momento, se desconocen los precios de las entradas, aunque el club ya anunció al inicio de la temporada que este duelo sería una de las dos jornadas económicas previstas en el calendario.

En paralelo, el Elche ha anunciado la venta de 500 entradas a 12 euros para el partido de la primera ronda de la Copa del Rey, que se disputará el miércoles 29 de octubre a las 19 horas frente a la UD Los Garres, en el Estadio Enrique Roca–Nueva Condomina de Murcia.

Las entradas están disponibles para abonados y no abonados en el Punto de Atención al Abonado, desde el martes 21 hasta el lunes 27 de octubre a las 19:00 horas, en horario de mañana y tarde.

Además, el club ha puesto en marcha un servicio de autobús con salida desde el Martínez Valero el mismo día del encuentro, a las 17:00 horas, por un precio de 10 euros. Si no se alcanza el número mínimo de viajeros, el importe del billete será reembolsado íntegramente.

Con esta iniciativa, el Elche CF busca facilitar el desplazamiento de sus seguidores y fomentar el apoyo del equipo en el debut copero de la temporada.

