Eder Sarabia: «Hemos hecho el peor partido de la temporada y soy el máximo responsable» El técnico del Elche hizo autocrítica tras la derrota frente al Alavés, aunque confía en que el tropiezo sirva como aprendizaje | Bigas destaca la actitud del equipo pese a la inferioridad numérica

Ismael Martinez Elche Lunes, 6 de octubre 2025, 11:33 Comenta Compartir

Eder Sarabia no buscó excusas tras la derrota del Elche frente al Deportivo Alavés (3-1), un partido que él mismo calificó como «el peor de la temporada». El técnico franjiverde asumió toda la responsabilidad por un encuentro en el que, según reconoció, su equipo «no supo interpretar lo que necesitaba hacer».

«Cuando recibimos elogios y premios es bonito salir en las fotos, pero cuando perdemos y hacemos el peor partido también tengo que ponerme por delante, porque seguramente no he sido capaz de transmitir lo que necesitábamos», afirmó Sarabia durante la rueda de prensa postpartido.

El entrenador explicó que el Elche comenzó bien, con un par de acciones ofensivas prometedoras, pero perdió el control del encuentro al centrarse únicamente en atacar. «Nos ha faltado equilibrio, hemos apretado mal con los dos delanteros y les hemos permitido llegar muy fácil al área. Hemos concedido demasiados córneres y segundas jugadas, algo que ya habíamos trabajado y que sabíamos que el Alavés domina a la perfección», lamentó.

Sarabia insistió en que «nada es casualidad» cuando el rival dispone de quince saques de esquina y subrayó que el equipo «no fue contundente ni preciso», lo que derivó en errores que marcaron el desarrollo del encuentro, incluida la expulsión de David Affengruberr. También confirmó la lesión muscular de Diang, que se marchó sustituido en el descanso.

El técnico reconoció que su equipo atraviesa un proceso de crecimiento y que derrotas como la de este domingo deben servir para fortalecer al grupo. «Venimos de una racha espectacular, de un crecimiento muy grande, pero hoy hemos tenido un borrón importante. Me importa más el cómo que el perder. Analizaré qué teclas no he sabido tocar, pero estoy seguro de que este equipo maduro e inteligente va a levantarse y seguir en el camino que queremos», subrayó.

Bigas también hace autocrítica

Por su parte, el capitán Pedro Bigas coincidió en la autocrítica de su entrenador. «No ha sido nuestro mejor partido, está claro. Cuando no estás bien, hay que intentar que el rival tenga las menos ocasiones posibles, y no lo hemos logrado. El equipo no ha dejado de correr, incluso con uno menos, pero el fútbol es así. Toca descansar, trabajar y evitar que esto vuelva a suceder», señaló el central tras el encuentro.

Preguntado por si la derrota puede suponer un golpe más allá de los tres puntos, Bigas se mostró tranquilo y optimista: «También sabemos que no se puede estar al cien por cien todos los partidos, aunque lo intentemos. Hoy no ha sido nuestro mejor día, pero como decimos siempre, cabeza arriba y a seguir, que esto es muy largo».