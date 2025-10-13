Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Los barrios de Alicante se preparan para tres días de cortes de luz: horas y calles afectadas
Rodrigo Mendoza disputando un encuentro esta temporada Shootori

Rodrigo Mendoza regresa a Elche tras su andadura en el Mundial Sub-20

El jugador franjiverde estará disponible el próximo domingo frente al Athletic Club después de caer eliminado frente a Colombia

Ismael Martinez

Elche

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:55

La aventura mundialista de Rodrigo Mendoza llegó a su fin este fin de semana. El jugador del Elche CF se ha despedido de su andadura en el Mundial de Chile tras la eliminación de España sub-20 en los cuartos de final, donde cayó por 2-3 ante Colombia. Con la selección ya eliminada, el jugador franjiverde regresa a Elche para ponerse de nuevo a las órdenes de Eder Sarabia y comenzar a preparar el encuentro de este domingo 19 a las 14 horas frente al Athletic Club en el Martínez Valero.

El centrocampista ha sido una de las gratas sorpresas del campeonato, participando en todos los partidos y mostrando una notable regularidad bajo las órdenes de Paco Gallardo. El jugador murciano ha disputado todos los minutos de los cinco partidos, donde recibió una tarjeta amarilla y en octavos de final regaló una magnífica asistencia a Pablo García en la victoria frente a Ucrania.

Además, el curso actual está siendo un auténtico maratón para Rodrigo Mendoza, tanto en lo físico como en lo competitivo. El centrocampista ha sido en este inicio de temporada una de las piezas claves del centro del campo de Eder Sarabia. A ello se añade sus convocatorias internacionales con las selecciones sub-20 y sub-21, que han multiplicado su carga de minutos. Los viajes de larga distancia, como el reciente desplazamiento a Chile, junto al cambio de clima y la franja horaria, han supuesto un esfuerzo extra que pone a prueba su resistencia y capacidad de recuperación.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Por su parte, el Elche retoma este lunes los entrenamientos a las 17.30 horas con los ojos puestos en olvidar la derrota frente al Deportivo Alavés de la última jornada. En cuanto a las bajas, Sarabia no podrá contar con David Affengruber, sancionado tras su expulsión en Vitoria, ni con Grady Diangana, que continúa recuperándose de una lesión muscular.

