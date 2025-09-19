Eder Sarabia: «Habrá cambios, como prácticamente siempre» El entrenador franjiverde afronta el duelo contra el Oviedo con ilusión, rotaciones y la baja confirmada de Álvaro Rodríguez | Ensalza la convocatoria de Mendoza para disputar el Mundial Sub-20, pese a que lo perderá durante varios partidos

Ismael Martinez Elche Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:51

Elche y Real Oviedo medirán fuerzas este domingo (18.30 horas) en un encuentro que llega en un momento especial para los franjiverdes. En la previa, Eder Sarabia ha transmitido de nuevo un mensaje de crecimiento constante: «Está claro que es un partido que nos hace ilusión, en un momento idílico del equipo. Hay mucha ilusión dentro y fuera, habrá un ambiente espectacular y queremos estar a la altura».

El técnico bilbaíno se ha mostrado autocrítico con el rendimiento de los suyos a pesar de los buenos resultados: «Quizá tengamos más puntos que juego, para lo que yo quiero que sea este equipo». Y ha añadido con firmeza: «No vamos a equivocarnos, queremos seguir mejorando».

En el apartado médico, Sarabia ha confirmado que Álvaro Rodríguez se ha resentido de la rodilla y no estará disponible, sumándose a la ausencia de Yago Santiago. Por su parte, Adrià Pedrosa mantiene molestias en un dedo, pero no está completamente descartado.

Con tres partidos en apenas una semana, el entrenador ha avanzado rotaciones: «Habrá cambios, como prácticamente siempre. Hay jugadores que se están mereciendo entrar desde el inicio o que entendemos que para este partido en concreto son los adecuados». Aun así, ha querido dejar claro que el foco está únicamente en el encuentro frente al conjunto asturiano: «El jueves está muy lejos y sólo ponemos el foco en el Oviedo».

Además, durante la comparecencia, el técnico vasco también ha hablado sobre la convocatoria de Rodrigo Mendoza con la Sub-20 de España para el Mundial de Chile. «Entendemos que es algo muy bonito para cualquier jugador. Estamos felices por él, no estará con nosotros pero seguirá creciendo y llevará el nombre del Elche a otras competiciones. Otros nos darán un gran rendimiento», ha afirmado con satisfacción.

Respecto al rival, Sarabia ha augurado un enfrentamiento de gran intensidad: «Esperamos un partido duro y exigente», aunque ha reconocido que el Oviedo «no está en su mejor momento». Eso sí, no se ha confiado: «Tenemos orejas tiesas y máxima responsabilidad para dar nuestra mejor versión». Y ha recordado que los carbayones siguen siendo un adversario peligroso: «Un Oviedo herido y con ganas de demostrar que están en Primera por méritos propios».

El Elche llega invicto tras cuatro jornadas, con seis puntos en el casillero y demostrando capacidad de reacción pese a encajar primero en tres partidos. Para Sarabia, lo importante es mantener el equilibrio: «Lo que hoy es todo maravilloso, a veces con dos derrotas y haciendo lo mismo, cambia todo el estado de ánimo y la percepción. No miramos mucho la clasificación, sólo lo que somos capaces de hacer».