Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Crimen en Benidorm: detenida una británica por estrangular a una amiga en el Rincón de Loix
La plantilla del Elche CF, durante la sesión de trabajo en el Díez Iborra pensando en el duelo ante el Real Oviedo. T.A.

Álvaro Rodríguez y Pedrosa, ausentes en el entrenamiento del Elche

Germán Valera y Aguado se siguen ejercitando con el grupo mientras Sarabia está pendiente de dos incógnitas

Ismael Martinez

Elche

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:59

El Elche CF continúa afinando su puesta a punto de cara al encuentro de este domingo (18.30 horas) en el Martínez Valero frente al Real Oviedo. El equipo de Eder Sarabia ha vuelto a ejercitarse este miércoles en el Díez Iborra con la mirada puesta en sumar tres puntos fundamentales ante un rival directo y seguir con la imbatibilidad en este arranque liguero.

La sesión se ha desarollado sin la presencia de Álvaro Rodríguez ni de Pedrosa, dos ausencias que se han convertido en la principal incógnita de la semana. El cuerpo técnico de Eder Sarabia mantiene la prudencia respecto a su evolución, aunque de momento no se han reincorporado al trabajo grupal.

En el lado positivo, Germán Valera y Aguado continúan ejercitándose con normalidad junto al resto de compañeros. Ambos futbolistas no participaron en el último compromiso liguero, pero su integración en la dinámica del grupo invita al optimismo de cara a su disponibilidad frente al conjunto asturiano.

Con cuatro días de margen antes del choque, Sarabia sigue perfilando el once inicial que se medirá a los carbayones, en un partido en el que el Elche busca seguir con la buena racha que invita a la ilusión a los aficionados franjiverdes, puesto que el equipo no conoce la derrota y se sitúa octavo en la tabla clasificatoria con 6 puntos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpea en la cabeza con un palo a su compañero de trabajo y acto seguido se quita la vida en un lavadero de Sant Joan
  2. 2 Alicante pone la primera piedra al barrio Nueva Albufereta donde se levantará un millar de viviendas
  3. 3 Controlado el incendio forestal de Fontcalent que ha obligado a desalojar a 25 vecinos
  4. 4 La Aemet avisa que Alicante pasará del calor a las lluvias en solo tres días
  5. 5 Así será el nuevo barrio de la Albufereta: viviendas, parque, hoteles y un museo al aire libre
  6. 6 San Vicente proyecta su mayor crecimiento urbanístico en años: más de mil viviendas, el 40 % de VPO
  7. 7 Pedro Sánchez anuncia una inversión de mil millones en el aeropuerto de Alicante-Elche, pero obvia la segunda pista
  8. 8 Alicante fija sus festivos locales de 2026: Santa Faz y Hogueras, días grandes en el calendario
  9. 9 Alicante acaba con los asentamientos ilegales y chabolas que cercaban la ciudad
  10. 10 Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 17 de septiembre en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Álvaro Rodríguez y Pedrosa, ausentes en el entrenamiento del Elche

Álvaro Rodríguez y Pedrosa, ausentes en el entrenamiento del Elche