Álvaro Rodríguez y Pedrosa, ausentes en el entrenamiento del Elche Germán Valera y Aguado se siguen ejercitando con el grupo mientras Sarabia está pendiente de dos incógnitas

La plantilla del Elche CF, durante la sesión de trabajo en el Díez Iborra pensando en el duelo ante el Real Oviedo.

Ismael Martinez Elche Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:59 Comenta Compartir

El Elche CF continúa afinando su puesta a punto de cara al encuentro de este domingo (18.30 horas) en el Martínez Valero frente al Real Oviedo. El equipo de Eder Sarabia ha vuelto a ejercitarse este miércoles en el Díez Iborra con la mirada puesta en sumar tres puntos fundamentales ante un rival directo y seguir con la imbatibilidad en este arranque liguero.

La sesión se ha desarollado sin la presencia de Álvaro Rodríguez ni de Pedrosa, dos ausencias que se han convertido en la principal incógnita de la semana. El cuerpo técnico de Eder Sarabia mantiene la prudencia respecto a su evolución, aunque de momento no se han reincorporado al trabajo grupal.

En el lado positivo, Germán Valera y Aguado continúan ejercitándose con normalidad junto al resto de compañeros. Ambos futbolistas no participaron en el último compromiso liguero, pero su integración en la dinámica del grupo invita al optimismo de cara a su disponibilidad frente al conjunto asturiano.

Con cuatro días de margen antes del choque, Sarabia sigue perfilando el once inicial que se medirá a los carbayones, en un partido en el que el Elche busca seguir con la buena racha que invita a la ilusión a los aficionados franjiverdes, puesto que el equipo no conoce la derrota y se sitúa octavo en la tabla clasificatoria con 6 puntos.