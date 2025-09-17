Aleix Febas: «Estamos muy contentos, nos entendemos bien entre todos» El centrocampista franjiverde valora la dinámica del equipo, remarca el peso del vestuario y asegura que el grupo trabaja para seguir mejorando

Aleix Febas ha comparecido este miércoles ante los medios, a falta de cuatro días para el duelo frente al Real Oviedo, y ha ofrecido un análisis detallado del momento que está viviendo el Elche CF en este inicio de temporada. Y es que el conjunto franjiverde sigue siendo uno de los equipos más sólidos en este inicio de temporada. Los de Eder Sarabia, junto a Real Madrid, FC Barcelona y RCD Espanyol, sobresalen como uno de los cuatro equipos de LaLiga EA Sports que permanece invicto tras las primeras cuatro jornadas de competición.

En relacion al balance del arranque liguero, Febas ha señalado que una de las claves ha estado en la manera de competir lejos de casa. «Estamos siendo menos dominadores que el año pasado, pero tenemos la capacidad de adaptarnos a distintos contextos», ha explicado. A nivel personal, también ha admitido que se ha ido acoplando a nuevas funciones: «Me estoy adaptando a jugar más adelantado».

El mediocentro ha reconocido que el inicio ha sido positivo: «Obviamente, hemos empezado con una buena dinámica, pero creo que tenemos margen de mejora y trabajaremos en ello. El míster es muy exigente y vamos a ir a más».

Sobre el valor del colectivo, Febas ha subrayado que la fuerza del equipo ha radicado en el grupo. «Siempre tenemos un plan de partido, hacemos lo que nos pide el míster y pensamos en el colectivo. Ese es el éxito», ha asegurado.

Asimismo, ha querido remarcar el estilo del Elche, consciente de las exigencias de Primera División: «Somos un equipo al que le gusta tener el balón, pero en esta categoría hay rivales muy físicos y de gran nivel. Queremos ser más dominadores y llevar el partido al campo contrario la mayoría de las veces».

En cuanto al próximo compromiso, Febas ha afirmado que el equipo ha trabajado distintos escenarios para estar preparados: «Veremos qué plantea su entrenador; no creo que sea parecido al del Levante. Nosotros trabajamos diferentes situaciones durante la semana para estar listos ante cualquier circunstancia».

Finalmente, el centrocampista ha puesto en valor el ambiente del vestuario: «Estamos muy contentos. Se ha ido gente muy sana y han llegado otros jugadores que también lo son. Nos entendemos bien entre todos».

