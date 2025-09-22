La Aemet volverá a activar la alerta amarilla en Alicante por lluvias y tormentas a partir de la medianoche El organismo prevé que las precipitaciones sean de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora

Una mujer se protege de los chubascos en Alicante.

Adrián Mazón Alicante Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:22 Comenta Compartir

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto reactivar, de nuevo, la alerta amarilla en la provincia de Alicante por lluvias y tormentas que podrían dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.

El organismo prevé que los fenómenos meteorológicos puedan llegar acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento a partir de la medianoche de este lunes.

Será entre las 00.00 horas y las 7.59 horas cuando la Aemet teñirá de amarillo el litoral sur y parte del interior de la provincia de Alicante.

En concreto, la alerta amarilla por lluvias y tormentas se extenderá desde Altea y Benidorm hasta Torrevieja y el Pilar de la Horadada.

Este aviso de riesgo bajo incluirá toda la comarca de la Vega Baja, del Bajo Vinalopó y de la Marina Baixa, así como parte de L'Alacantí.

Chubascos durante el domingo en Alicante

La jornada de domingo ha contado con chubascos y lluvias en algunos puntos del norte e interior de la provincia de Alicante. El municipio que más precipitación ha registrado ha sido Pego, con 24,4 mm en la estación de Avamet en la Plana.

La localidad de Cocentaina también se ha acercado a registros de casi 20 mm, con un acumulado de 19,2 litros por metro cuadrado durante la jornada de domingo en la estación del Ayuntamiento.

Otros municipios donde también ha llovido durante el domingo han sido l'Atzúbia con 17,2 mm, Balones con 16 mm, Benimassot con 15,2 mm, Planes con 14,8 mm, Benillup con 13 mm y La Vall de Gallinera con 12,8 mm.

Bajada de temperaturas

La previsión del tiempo en la ciudad de Alicante para este lunes cuenta con cielos en parte cubiertos por nubes y temperaturas máximas que descienden respecto a la jornada de domingo, con hasta 28 grados.

Será entre las 18 y 23.59 horas de este lunes cuando la Aemet prevé los primeros chubascos en la ciudad de Alicante, los cuales se mantendrán -aviso amarillo incluido- con una probabilidad de hasta un 90% hasta el mediodía de este martes.

De cara a la siguiente jornada, las temperaturas máximas continuarán en descenso con máximas de 27 grados y mínimas de 19, que pasarán a ser de 17 de cara al miércoles cuando la Aemet ya no prevé más chubascos.