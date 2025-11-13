Estas son las fechas y plazas para el examen de valenciano de la Cieacova en Alicante El Servicio de Lenguas de la Universidad abre la inscripción con más de mil plazas para obtener el certificado reconocido por la JQCV

Adrián Mazón Alicante Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:04

Nueva convocatoria para obtener el certificado de conocimientos en valenciano. El Servicio de Lenguas de la Universidad de Alicante ha abierto el plazo de inscripción para participar en los distintos exámenes de la Cieacova, con más de mil plazas disponibles.

El plazo de inscripción de la Cieacova se ha abierto este jueves 13 de noviembre y permanecerá abierto hasta el día 20, con el fin de participar en la convocatoria de enero de 2026.

Las pruebas de valenciano están abiertas a la comunidad universitaria y a personas externas. La matrícula es gratis para el PDI y PTGAS de la Universidad de Alicante. El alumnado de estudios oficiales y el colectivo Alumni tienen precio reducido.

El total de 1.075 plazas para los exámenes de valenciano de la Cieacova se reparte entre los distintos niveles. La Universidad de Alicante examinará de A2, B1, B2, C1 y C2.

Plazas del examen de la Cieacova A2: 75 plazas

B1: 50 plazas

B2: 150 plazas

C1: 550 plazas

C2: 250 plazas

Los niveles superiores son los que más plazas ofertan: 550 inscripciones para el C1 y 250 para el C2; mientras que el B2 cuenta con 150 plazas, el B1 dispone de 50 plazas y el A2 ofrece 75 plazas.

Certificado reconocido por la JQCV

Los certificados de la Universidad de Alicante son equivalentes a los de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) según la Orden 7/2017 de la Conselleria de Educación.

La superación de las pruebas de acreditación de conocimientos de valenciano de la UA, por lo tanto, conllevan la expedición de un certificado de la Universidad de Alicante que es equivalente, a todos los efectos, al de la JQCV.

Estas pruebas están convocadas en el marco de la Comissió Interuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de Coneixements de Valencià (Cieacova), formada por los servicios lingüísticos de siete universidades valencianas.