El valenciano lastra la nota de los alumnos en la PAU La calificación media del examen de lengua vernácula en la convocatoria de junio ha sido la más baja de las materias obligatorias

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 7 de octubre 2025, 18:06 Comenta Compartir

Fue el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien anunció en el Debate de Política General que la Conselleria de Educación pediría al Ministerio de Universidad, que dirige la valenciana Diana Morant, que los alumnos pudieran elegir entre examen de valenciano o castellano en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026. Ahora, las notas medias de la prueba dan una razón más a la Conselleria en esta petición.

Y es que la nota media del examen de valenciano de junio la PAU ha sido la más baja de los exámenes de la fase general con un 5,583 de media, han puesto de manifiesto desde el departamento que dirige el alicantino José Antonio Rovira. Con estos datos, el conseller considera que «la prueba de valenciano, además de suponer un examen más para el estudiantado de la Comunitat Valenciana, supone una bajada en la nota media de la fase general de la PAU y, por consiguiente, de la nota de acceso a la universidad».

5,583 es la nota media de valenciano en la PAU de junio 2025, la más baja de las materias obligatorias

En las actuales condiciones, Rovira ha asegurado que en la PAU «deja a los estudiantes de la Comunitat en inferioridad de condiciones, y lo que queremos es que se presenten a la prueba en completa igualdad respecto a las comunidades autónomas en las que se realiza un examen menos en la fase general».

Al respecto, ha insistido en la propuesta formulada a los ministerios de Educación y de Universidades para que modifiquen el Real Decreto que regula la PAU. De esta forma, los estudiantes de la Comunitat Valenciana harían en la fase obligatoria cuatro exámenes, los mismos que las comunidades autónomas en las que no hay lengua cooficial, en lugar de cinco.

«No estamos hablando en ningún caso de suprimir el valenciano, porque la propuesta es clara: la posibilidad de elegir entre examinarse de Lengua Castellana y Literatura II o Lengua Cooficial y Literatura II«. En su caso, si se examinan de las dos lenguas, »que solo compute en la obtención de la nota media de acceso a la universidad la calificación más alta de las dos».

De hecho, Rovira ha recordado que la propuesta formulada desde el Gobierno valenciano ya se realiza con otras asignaturas, ya que el estudiantado elige en la fase obligatoria si se examina de Historia de la Filosofía o Historia de España.

Las estadísticas de la PAU también revelan que en los últimos cuatro años la nota media del examen de valenciano en la convocatoria ordinaria ha bajado hasta 1,401 puntos. En 2021 se aplicaba la máxima optatividad (a causa del Covid), lo que permitía a los estudiantes centrarse solo en una parte del temario. En 2025 el Ministerio suprimió esta posibilidad, volviendo al temario de forma completa al eliminar la máxima optatividad covid.

Rovira ha recordado también que la Comunitat Valenciana, Cataluña y Baleares se sitúan a la cola de la nota media de la fase general en la PAU, con una calificación media en la nota de acceso de 6,81; 6,75 y 6,41 respectivamente, según el informe publicado por el Ministerio de Universidades 'Estadística de las Pruebas de Acceso a la Universidad. Año 2024'. «Es, por tanto, una situación común en aquellas regiones en las que los estudiantes realizan un examen más», ha indicado.