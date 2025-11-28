«La pequeña empresa alicantina ya se ha digitalizado sin saberlo» TodoAlicante pone sobre la mesa cómo las nuevas tecnologías están transformando el tejido económico de la provincia

Concha Pastor de TodoAlicante, Mari Carmen Sánchez de Facpyme y Ana Jordá de la Cámara de Comercio de Alicante.

¿Cómo se digitalizan las pequeñas empresas?, ¿Usan realmente la inteligencia artificial?, ¿Qué oportunidades se abren para las pymes alicantinas en esta ola tecnológica? A estas preguntas ha intentado dar respuesta TodoAlicante en un nuevo encuentro empresarial de 'Hablemos de... gestión de cambio para pymes', el ciclo promovido por Vocento y apoyado por Orange que busca acercar tendencias, retos y soluciones al tejido económico local y que se ha celebrado este jueves en la Fundación Mediterráneo.

Expertas como Ana Jordá, responsable de Transformación Digital de la Cámara de Comercio de Alicante, y Mari Carmen Sánchez, gerente de Facpyme, han analizado cómo afrontar con éxito la evolución hacia modelos más ágiles, conectados y competitivos en un entorno económico que cambia a diario.

El foro, celebrado en la Fundación Mediterráneo, ha reunido a empresarios, responsables y directivos del comercio en una sesión que ha permitido conocer experiencias reales, proyectos pioneros y herramientas que ya están generando resultados tangibles. Tanto Sánchez como Jordá han sido las encargadas de abrir el encuentro con una radiografía precisa sobre el estado actual de la digitalización en las pymes de Alicante.

Con una mirada realista pero optimista, ambas han coincidido en que el pequeño comercio alicantino está más digitalizado de lo que cree, desde la gestión interna hasta el contacto con el cliente, aunque aún queda camino para profesionalizar procesos y aprovechar todo el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías.

«La transformación real va de convertir los datos en conocimiento»

En la introducción del encuentro, la directora de TodoAlicante, Concha Pastor, ha recordado que la innovación no consiste en «robots sobre la mesa ni herramientas que capturan datos sin criterio», sino en saber transformar los datos en información, y esa información en conocimiento que aporte valor.

Sesión de 'Hablemos de...'. Miriam Gil Albert

Ha subrayado que la productividad «no se logra bajando precios, sino creando procesos eficientes, experiencias de cliente memorables, talento formado y una cultura empresarial que no teme explorar caminos nuevos».

Pastor ha advertido del riesgo de que Europa «se estanque entre normativas necesarias y otras excesivas», y ha defendido que la clave está en innovar más y mejor. Ha puesto como ejemplo la apuesta de Orange por una división especializada en soluciones tecnológicas y ha invitado a los asistentes a «anticiparse antes de que la vista se abra», porque «el futuro no lo ganan los que aceleran más tarde, sino los que se preparan antes».

En el diálogo entre las representantes del comercio local, Mari Carmen Sánchez ha señalado que muchas pymes «tienen la sensación de que no se están digitalizando», aunque utilizan a diario herramientas como WhatsApp, Facebook o sistemas de gestión sencillos.

«Cuando les hablas de ChatGPT te dicen que no pueden usarlo en su establecimiento; pero cuando hacemos la formación y el seguimiento, y enviamos personal para ayudarles en su propio negocio, entonces empezamos a hablar el mismo idioma y descubren oportunidades», ha explicado.

«El tejido empresarial es pequeño y le cuesta gestionar el cambio»

Por su parte, Ana Jordá ha recordado que el comercio local de Alicante está formado mayoritariamente por microempresas. «Les cuesta gestionar ese cambio por falta de tiempo y porque no terminan de ver la inversión como algo necesario«, ha destacado.

Por ello, insiste en que desde la Cámara tratan de poner al alcance de las empresas toda esa información de forma gratuita. «Hemos puesto en marcha nuevas herramientas, formación y jornadas para ayudarles a aumentar productividad, ventas y ganar tiempo para lo importante: el negocio», afirma. Sin embargo, reconoce que aunque solo sea una inversión de tiempo la digitalización requiere un esfuerzo de los empresarios que no siempre ven la oportunidad en las nuevas tecnologías.

Jordá ha insistido en que muchas veces las empresas se acercan a la digitalización reclamando una página web, pero que a veces no es lo fundamental o no es lo que necesitan. Por eso considera que «lo fundamental es escuchar en qué punto están y acompañar su proceso».

Por su parte, Sánchez ha explicado que las mejoras digitales se notan rápidamente «en la productividad y en la fidelización de los clientes». Facpyme agrupa a 73 asociaciones y más de 5.000 establecimientos de la provincia y trabaja para poner en valor el comercio de proximidad. «Queremos que la gente siga apostando por los mercados de Alicante, por los de Ibi, por el pequeño comercio de barrio», reconoce esta experta.

Los datos como gran oportunidad

Entre las grandes ventanas de oportunidad, Jordá ha señalado que las pequeñas empresas reciben al día millones de datos que tienen gran valor si se saben utilizar. «Quien tiene el dato tiene el poder, y muchos negocios no son conscientes de la cantidad de información que generan y desperdician cada día», ha afirmado.

Es por ello por lo que desde la Cámara trabajan para que las pymes puedan hacer uso de esos datos y ayudar a mejorar la productividad, la atención al cliente, la fidelización y otros aspectos que mejoran el sector.

Además, Sánchez ha añadido que herramientas como crear webs o catálogos digitales están funcionando para digitalizar a estas pequeñas empresas. «La gente era reacia al principio, pero cada vez se anima más. Lo importante es que entiendan que no es un gasto, es una inversión. Nosotros ponemos la formación gratuita: solo pedimos tiempo».