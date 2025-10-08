Los empresarios de la Comunitat y la Región de Murcia piden un frente común para asegurar el crecimiento Urgen a tejer más alianzas para avanzar con el agua, el Corredor Mediterráneo, la logística, el turismo, la digitalización, la atracción de talento y la mejora de la financiación autonómica

Federico Fuster, vicepresidente de la CEV, y Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, en la mesa de ponentes de la jornada empresarial.

Zenón Guillén Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:35

«A los valencianos nos tiene que doler la Región de Murcia, y a los murcianos la Comunitat Valenciana». De esa forma tan expresiva vino a resumir este martes el hotelero de Benidorm Federico Fuster el reto que tienen por delante ambos territorios para trabajar más unidos y avanzar juntos en el desarrollo económico y social. Así lo reivindicó, al igual que hicieron el resto de ponentes que participaron en el foro 'Región de Talentos. Experiencias empresariales eje Murcia-Valencia', organizado conjuntamente por los diarios TODO ALICANTE, Las Provincias y La Verdad, del grupo Vocento.

Hubo coincidencia en avanzar en la creación de un frente común para configurar nuevas alianzas reivindicativas, tanto por lo que respecta a las infraestructuras, especialmente con el Corredor Mediterráneo y el agua. Sin olvidar tampoco la importancia de la logística, el turismo, la digitalización, la atracción del talento y, por supuesto, la imprescindible mejora de la financiación autonómica, donde ambas comunidades son las más perjudicadas.

Durante el encuentro de trabajo se hizo un análisis general de los principales puntos estratégicos necesarios para el impulso empresarial a partir de un diagnóstico de situación, de la revisión de los aspectos esenciales de mejora y, sobre todo, de la necesidad imprescindible de construir el futuro de una forma más colaborativa. Así se reflejó en las dos mesas redondas celebradas.

El director de La Verdad, Víctor Rodríguez, en su saludo de bienvenida subrayó el hecho de que «la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia no compiten, sino que se complementan» con mucho en común, «su dinamismo, su espíritu emprendedor y su compromiso con el futuro». Además, afirmó que «desde los medios de comunicación tenemos una responsabilidad que va más allá de informar. También debemos conectar, inspirar y generar intercambio de ideas». Por su parte, la directora territorial de la Cajamar en Murcia, María Dolores Pagán, entidad colaboradora y anfitriona de la reunión, destacó la importancia de «reconocenos como parte de una red viva, plural y comprometida», donde es vital el desarrollo del talento «en un entorno propicio».

En concreto, la importancia de seguir yendo de la mano en defensa de los intereses de ambas comunidades fue puesto en valor también por el presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), Miguel López Abad, que puso como ejemplo la cooperación que siempre mantienen con la patronal valenciana CEV, representada por Fuster como vicepresidente, a la hora de alzar la voz en Madrid.

En esa misma línea se expresaron los representantes de las respectivas Cámaras de Comercio. «Y es que la sociedad civil debemos abanderar los intereses estratégicos que nos son comunes, más aún en este contexto de polarización política», advirtió Carlos Recio, vicepresidente de la institución cameral murciana. Precisamente, su homólogo Carlos Baño, vicepresidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, citó expresamente los siete puntos esenciales en los que hay que trabajar, donde incluyó todos los referidos, además de hablar también de la movilidad. Al respecto, señaló el estrangulamiento de las comunicaciones en el sur de la provincia de Alicante.

A pesar de todas las carencias, «algo estaremos haciendo bien cuando lideramos el crecimiento, mientras somos los peores financiados, con mayores carencias en infraestructuras y, además, con una necesidad de agua superior», insistió López Abad.

También Federico Fuster, que preside asimismo la patronal turística valenciana Hosbec, puso en valor la importancia de progresar unidos «porque tenemos el mismo ADN, compartimos una misma herencia cultural». De ahí la importancia del Corredor que «ayudará a vertebrar la sociedad».

Por su parte, los dirigentes del sector cooperativo, personificados por Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur, y de Emilio Sampedro, máximo dirigente de la Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, también reclamaron un mayor compromiso para trabajar en esas iniciativas conjuntas. De hecho, Pedreño, máximo representante del sector de la economía social en Europa, pidió «crear un Consejo Estratégico de las dos comunidades», puesto que «no tengo claro que haya tantos proyectos comunes». Por otra parte, hizo hincapié junto a Sampedro en la aportación del modelo cooperativo para el desarrollo regional.

Factor de competencia

Con respecto a si existe una competencia entre ambas autonomía algo que a veces pueda lastrar las posibilidades de cooperación, algo que puso sobre la mesa el presidente de Ucomur, tanto el líder de Croem como Recio rechazaron que eso suceda. En este sentido, Miguel López Abad indicó, por ejemplo, «que no creo que exista un temor en Valencia por el puerto de El Gorguel en Cartagena, porque además sería muy bueno para todo el Levante español, que se convertiría en una zona estratégica dentro de una actividad logística que representa el futuro». También citó el esfuerzo unidos para el avance del Corredor.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, se encargó de clausurar el encuentro, reconociendo a los presentes que «me llevo deberes», tras haber escuchado con atención las exposiciones de los ponentes. Igualmente, incidió en que ambos territorios «coinciden en necesidades comunes», por lo que «tenemos que dar respuesta» desde las administraciones. Eso sí, no se olvidó de recordar el «agravio» comparativo que sufren las dos comunidades con la financiación por parte del Estado.