TodoAlicante reúne a empresarios y expertos para abordar la gestión del cambio en las pymes El foro «Hablemos de… gestión del cambio para pymes» se celebrará el 27 de noviembre en la Fundación Mediterráneo con el objetivo de ofrecer claves prácticas para adaptarse a los nuevos retos empresariales

TodoAlicante Alicante Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:43

TodoAlicante, en el marco de sus encuentros empresariales «Hablemos de…», promovidos por Vocento, organiza el próximo 27 de noviembre a las 9:30 horas en la Fundación Mediterráneo de Alicante el foro «Hablemos de… gestión del cambio para pymes», una cita dirigida a empresarios, responsables y directivos de pequeñas y medianas empresas que buscan impulsar su transformación y adaptarse a los nuevos entornos económicos, tecnológicos y sociales.

El encuentro reunirá a destacados profesionales y directivos de distintos sectores que compartirán su experiencia en torno a la digitalización, la gestión del talento y la innovación como palancas de cambio en las pymes.

Programa 09:30 – 09:45 | Recepción y bienvenida. Bienvenida y networking inicial.

09:45 – 10:15 | Ponencia de apertura «Cómo estar cerca de tus clientes las 24h con herramientas digitales»

10:15 – 11:00 | Mesa de debate

«Clientes siempre conectados: digitalización y atención continua»

Modera Concha Pastor, directora de TodoAlicante.

Participan:

• Sergio Sánchez, director general de Aguas de Alicante

• Marcos Valera, CEO de Healthmate

• Gioconda Ros (@gioconda_ros), creadora de contenido y experta en marketing digital, especializada en estrategias de comunicación y posicionamiento de marca

11:00 – 11:30 | Workshop inspirador

«De la Visión a la Ventaja: cómo la tecnología reescribe las reglas de la competitividad empresarial»

Ponente: Jonathan Rico, director de marketing de PCEX Group

Un caso práctico sobre la importancia de implementar soluciones tecnológicas para establecer ventajas competitivas, con ejemplos reales de herramientas e implementaciones del grupo empresarial PCEX Group.

11:30 – 11:35 | Clausura. Conclusiones, agradecimientos y cierre.

11:35 – 12:00 | Café & networking

Durante la jornada se abordarán temas como la atención continua al cliente en entornos digitales, la aplicación de nuevas herramientas tecnológicas o la creación de ventajas competitivas a través de la innovación.

«Las pymes son la columna vertebral del tejido empresarial y, al mismo tiempo, las que más desafíos afrontan cuando se trata de reinventarse. Con este foro queremos ofrecer un espacio de inspiración, aprendizaje y conexión entre profesionales», destacan desde la organización.

Lugar: Fundación Mediterráneo (Av. del Dr. Gadea, 1 · Alicante)

Fecha: 27 de noviembre de 2025, 9:30 horas

Inscripción gratuita (aforo limitado): https://eventos.todoalicante.es/foro-pymes/

El foro «Hablemos de… gestión del cambio para pymes» forma parte de la serie de encuentros nacionales impulsados por Vocento y TodoAlicante, que promueven el diálogo y el intercambio de experiencias entre el tejido empresarial de la provincia de Alicante.