Jesús Navarro, de Carmencita, pronunciará el Pregón de Santa Cruz en 2026 en el que cantará Rancapino Chico El director general de la empresa alicantina de especias ha procesionado este año con el Cristo de la Fe 'El Gitano'

M.C. Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:53

Jesús Navarro Alberola, director general de Carmencita, pronunciará el pregón de la Hermandad de Santa Cruz el 28 de marzo de 2026, en la plaza de La Ermita, según ha anunciado este miércoles el Hermano Mayor, Moncho Riquelme, durante el Almuerzo de Empresarios. Al mismo tiempo, el presidente ha hecho oficial que el cantaor flamenco, Alonso Núñez Fernández 'Rancapino Chico', considerado como una de las figuras del flamenco actual, actuará en ese mismo acto.

Jesús Navarro, que ha recibido la noticia durante el Almuerzo de Empresarios, ha afirmado que «tuve la fortuna de procesionar el pasado año con 'El Gitano'. Lo hice por vez primera y fueron innumerables las sensaciones que experimenté. Todas ellas bañadas entre la fe, la admiración que me despertaron los costaleros y nazarenos, y la fusión entre lo religioso y lo cultural. No se puede ser más alicantino. Todo ello, además, nacido desde el corazón y los sentimientos de personas sencillas y humildes. Me impactó el conjunto de toda esa procesión». Navarro ha pronunciado estas palabras, todavía perplejo ante el inesperado anuncio de Riquelme. Han estado acompañados por Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, que ha sido el pregonero en este 2025.

Si la plaza de La Ermita ya coloca el 'no hay billetes' coincidiendo con el Acto Institucional previo a la Semana Santa, en 2026 volverá a ocurrir. La actuación de 'Rancapino Chico', el cantaor nacido en la gaditana Chiclana de la Frontera, ha explicado el presidente, «supondrá un hito en la historia de la hermandad. Llevábamos varios años intentando que viniera a Alicante por lo que supone y es para el flamenco actual, un auténtico figurón. Contar con una personalidad de ese relieve será un auténtico acontecimiento. Escuchar su voz desgarrada en ese marco tan alicantino y santacrucino, seguro que estremecerá de emoción a los asistentes».

La Hermandad de Santa Cruz será la anfitriona en octubre de 2026 del XXII Encuentro de Hermandades y Cofradías del Descendimiento, que se celebrará en Alicante. Una delegación, encabezada por el Hermano Mayor, Moncho Riquelme, y el capataz del Descendimiento, Andrés Mas Rodríguez, ha viajado hasta Plasencia (Cáceres) en las últimas semanas para adelantar detalles del programa de actos previstos. Uno de ellos, el de más impacto promocional de lo que es y supone Santa Cruz, la Salida Extraordinaria del Descendimiento programada para el sábado 17 de octubre de 2026.