Mari Carmen de España responde a Baño tras el choque por la nueva sede de la Cámara en Panoramis

Tere Compañy Martínez Alicante Viernes, 21 de noviembre 2025

La tensión entre la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Alicante por la nueva sede en Panoramis ha sumado este viernes un nuevo capítulo. Un día después de que el presidente cameral, Carlos Baño, haya acusado públicamente al Consistorio de provocar un retraso «incomprensible» en las obras y un «perjuicio económico y reputacional», la concejala de Empleo, Mari Carmen de España, ha ofrecido la primera respuesta municipal.

A preguntas de los medios de comunicación sobre las duras palabras de Baño en la Noche de la Economía Alicantina, la edil ha optado por la prudencia, pero ha defendido los procedimientos técnicos del Ayuntamiento.

«Quien tenga que explicar lo que ocurre, tendrá que hacerlo. No creo que exista ningún inconveniente en poner encima de la mesa los pasos que se han seguido y hacia dónde tiene que llegar el proyecto», ha señalado.

«Las explicaciones las tendrán que dar los técnicos o las personas responsables» Mari Carmen de España Concejala de Empleo del Ayuntamiento de Alicante

De España ha añadido que el Consistorio «está encantado de que se instalen en la ciudad proyectos de esa envergadura, siempre que cumplan con todos los requisitos, como cualquier otro», y ha insistido en que, si hay cuestiones que aclarar, «las tendrán que dar los técnicos o las personas responsables».

Baño ataca en la Noche de la Economía Alicantina

Las declaraciones de la concejala llegan después de un discurso especialmente contundente de Carlos Baño, que ha desafiado al Ayuntamiento al denunciar que la obra de la nueva sede «lleva paralizada un tiempo excesivo».

La Cámara pretende instalarse en Panoramis desde hace meses, pero la Concejalía de Urbanismo ha abierto un expediente sancionador por un exceso de edificabilidad que incluso podría obligar a demoler una parte del proyecto. A día de hoy, no existe resolución.

Este bloqueo ha generado un problema añadido: la Cámara debe abandonar a corto plazo el edificio que ocupa frente al Teatro Principal, lo que ha obligado al Ayuntamiento a desalojar el edificio del antiguo Palace -alquilado a la Cámara- y a trasladar parte de sus servicios al Centro 14 en 2026. Un efecto dominó que ha tensado la relación entre ambas instituciones.

Baño advirtió además de que el perjuicio causado «habrá que dirimirlo más pronto que tarde», dejando abierta incluso la posibilidad de un conflicto judicial. Y ha cuestionado que el Ayuntamiento haya preferido «airear» el problema en lugar de resolverlo a nivel institucional.