Firanovios, Expofiesta y Firahogar arrasan en IFA-Fira Alacant con récord de visitantes El recinto se ha llenado de público durante el fin de semana que celebra el diseño, la tradición y la ilusión con gran respuesta empresarial

IFA-Fira Alacant ha vuelto a demostrar su fuerza como epicentro ferial del la provincia y del Mediterráneo. Durante el fin de semana del 7 al 9 de noviembre, miles de personas han llenado los pabellones del recinto para disfrutar de una triple cita de éxito con Firanovios, Expofiesta y Firahogar.

El balance no podría ser más positivo. Expofiesta ha crecido un 90% más en visitantes, Firahogar ha aumentado también su asistencia un 28% y Firanovios mantuvo su nivel de público respecto a ediciones anteriores. Estas cifras confirman la consolidación del modelo de celebración conjunta, que permite al visitante disfrutar de una oferta completa y variada mientras las empresas multiplican sus contactos y oportunidades de negocio.

Ampliar Belleas y dames d'honor en Expofiesta. TA

Así, durante tres días, el recinto se ha transformado en un escaparate de tendencias. En Firanovios, las parejas han descubierto las últimas propuestas en moda nupcial, fotografía, restauración y decoración para bodas y celebraciones. En Expofiesta, la energía de las tradiciones alicantinas como las Hogueras de Alicante y los Moros y Cristianos han llenado los pasillos de color, música y cultura popular. Y en Firahogar, el diseño y el confort han marcado tendencia con nuevas ideas para amueblar y renovar el hogar.

Ampliar Firahogar en IFA-Fira Alacant. TA

La organización de IFA-Fira Alacant ha destacado la respuesta del público y el dinamismo empresarial que se ha respirado durante todo el fin de semana. Y es que esta triple edición ha sido redonda. La unión de tres ferias complementarias ha generado sinergias, facilita la visita familiar y refuerza el atractivo económico y social del evento.

El éxito de esta convocatoria consolida al recinto ferial como referente de eventos multisectoriales en la Comunitat y como motor de la economía local, atrayendo visitantes de toda la provincia y de otros puntos del país. Tras el éxito de 2025, IFA-Fira Alacant ya prepara la próxima edición, que se celebrará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2026.

