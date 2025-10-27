IFA acoge una triple cita del 7 al 9 de noviembre: llegan Firanovios, Expofiesta y Firahogar Las tres ferias, en un mismo espacio, marcan un fin de semana dedicado a la celebración, la tradición y el diseño del hogar

Fira Alacant (IFA) acogerádel 7 al 9 de noviembre Firanovios, Expofiesta y Firahogar, tres ferias que convertirán el recinto en el punto de encuentro de la celebración, la tradición y el hogar.

Firanovios, que acoge su 23ª edición, reunirá a más de 70 proveedores especializados en bodas y celebraciones, desde fotógrafos, empresas de decoración, moda y catering hasta agencias de viaje y servicios de animación. La pasarela nupcial será uno de los grandes atractivos de la feria, con desfiles todos los días en los que participarán firmas como Julio Díaz, Raquel de la Cueva, El Vestidor de Yolanda, Blackpier, Paco Gil y Pepe Milán, informan desde la organización.

Los horarios serán los siguientes:

- Viernes 7: Desfile general – 19:30 h

- Sábado 8: Desfile general – 18:30 h

- Sábado 8: Desfile Julio Díaz – 21:00 h

- Domingo 9: Desfile general – 12:30 h

- Domingo 9: Desfile general – 18:30 h

Firanovios se consolida, un año más, como «una cita imprescindible para descubrir las nuevas tendencias, la originalidad y las ideas más inspiradoras en el sector nupcial». Las entradas se pueden conseguir en www.firanovios.com o en taquilla.

Expofiesta, la gran cita de las fiestas populares

Expofiesta, la 29ª Feria Nacional de las Fiestas Populares, ofrecerá entrada gratuita y reunirá en un solo espacio a asociaciones festeras, bandas de música, grupos de danza, empresas de iluminación y carrozas, entre otros sectores vinculados al mundo festero.

La feria será también el escenario donde se presentarán nuevos trajes y tejidos, incluyendo lo último en telas para trajes de alicantina. Además, los visitantes podrán ver demostraciones en directo de maquillaje y estilismo festero, así como comparar y alquilar trajes de distintas tiendas concentradas en un mismo recinto, evitando desplazamientos por toda la provincia.

Expofiesta se confirma, así como «una cita imprescindible para conocer las últimas tendencias, interactuar con el sector y celebrar la esencia de nuestras tradiciones», subrayabn desde IFA.

Firahogar, diseño, descanso e innovación para el hogar

Firahogar, por su parte, celebra su 31ª edición con una oferta integral de descanso, mobiliario, equipamiento, decoración, iluminación, cocinas y exteriores, todo reunido en un mismo espacio que permite ver, comparar y elegir de forma completa.

El salón destaca por su interacción directa con fabricantes, distribuidores y expertos del sector, ofreciendo al visitante la posibilidad de recibir asesoramiento profesional y soluciones personalizadas para su vivienda.

También con entrada gratuita, Firahogar combina tendencias en diseño con productos y promociones exclusivas, atrayendo tanto a profesionales como a particulares interesados en renovar su hogar, indican desde IFA.

