Los diseñadores de las belleas del foc volverán a marcar estilo en las Hogueras de Alicante 2026 José Santón y Ana Ballenina repiten como indumentaristas oficiales de las máximas representantes del nuevo ejercicio festero

La Federació de les Fogueres de Sant Joan ha confirmado este viernes los nombres de los indumentaristas oficiales de las belleas del foc 2026. Volverán a ser los mismos del pasado ejercicio.

El anuncio se ha realizado en el expositor que la Federació tiene en Expofiesta, dentro del recinto de IFA-Fira Alacant, donde se ha dado a conocer la esperada decisión.

El diseñador José Santón repetirá como responsable de la bellea del foc adulta y sus dames d'honor, mientras que Ana Ballenina confeccionará los trajes de la bellea del foc infantil y su corte de honor.

Ambos creadores fueron los encargados de vestir este 2025 a Adriana Vico y Valentina Tárraga, las máximas representantes de la fiesta, junto a sus dames d'honor; y volverán a poner su sello personal en la indumentaria oficial del nuevo ejercicio.

De cara a 2026, Santón y Ballenina se encargarán de confeccionar los trajes completos: corpiño, falda, mantilla y delantal, manteniendo la esencia de la indumentaria tradicional pero con la elegancia y el detalle artesanal que caracteriza su trabajo.

La decisión de la Federació refuerza así la continuidad de dos firmas que se han ganado el reconocimiento del mundo festero por su profesionalidad, creatividad y respeto por la tradición alicantina.

