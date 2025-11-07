Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Indumentaristas de las belleas del foc 2026. REME FOTÓGRAFAS/FFSJ

Los diseñadores de las belleas del foc volverán a marcar estilo en las Hogueras de Alicante 2026

José Santón y Ana Ballenina repiten como indumentaristas oficiales de las máximas representantes del nuevo ejercicio festero

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:56

Comenta

La Federació de les Fogueres de Sant Joan ha confirmado este viernes los nombres de los indumentaristas oficiales de las belleas del foc 2026. Volverán a ser los mismos del pasado ejercicio.

El anuncio se ha realizado en el expositor que la Federació tiene en Expofiesta, dentro del recinto de IFA-Fira Alacant, donde se ha dado a conocer la esperada decisión.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

El diseñador José Santón repetirá como responsable de la bellea del foc adulta y sus dames d'honor, mientras que Ana Ballenina confeccionará los trajes de la bellea del foc infantil y su corte de honor.

José Santón, indumentarista de la bellea del foc 2026. REME FOTÓGRAFAS/FFSJ

Ambos creadores fueron los encargados de vestir este 2025 a Adriana Vico y Valentina Tárraga, las máximas representantes de la fiesta, junto a sus dames d'honor; y volverán a poner su sello personal en la indumentaria oficial del nuevo ejercicio.

Ana Ballenina, indumentarista de la bellea del foc infantil 2026. REME FOTÓGRAFAS/FFSJ

De cara a 2026, Santón y Ballenina se encargarán de confeccionar los trajes completos: corpiño, falda, mantilla y delantal, manteniendo la esencia de la indumentaria tradicional pero con la elegancia y el detalle artesanal que caracteriza su trabajo.

La decisión de la Federació refuerza así la continuidad de dos firmas que se han ganado el reconocimiento del mundo festero por su profesionalidad, creatividad y respeto por la tradición alicantina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet avisa de una tormenta en Alicante durante la tarde de este viernes
  2. 2 La Policía Nacional detiene por ir bebido al conductor que ha provocado un atasco en la avenida del puerto de Alicante
  3. 3 Un policía salva la vida a un menor que iba a lanzarse al vacío en Alicante: «Sé feliz, te deseo lo mejor»
  4. 4 La Navidad ya brilla en Alicante: este municipio será el primero en encender sus luces
  5. 5 Este pequeño municipio de Alicante construirá 30 nuevas viviendas de protección oficial
  6. 6 La Aemet activa la alerta amarilla en varios municipios de Alicante: consulta la lista completa
  7. 7 Cortes de tráfico y desvío de autobuses este domingo en Alicante por la Gran Carrera del Mediterráneo
  8. 8 La gripe empieza su escalada: los contagios se cuadruplican en una semana en Alicante
  9. 9 El Hércules quiere que Puch debute la semana que viene y Nico vuelve al grupo
  10. 10 Alicante obliga a disponer de nueva documentación a los usuarios de patinetes eléctricos a partir de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Los diseñadores de las belleas del foc volverán a marcar estilo en las Hogueras de Alicante 2026

Los diseñadores de las belleas del foc volverán a marcar estilo en las Hogueras de Alicante 2026