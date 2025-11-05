Doble cita en IFA-Fira Alacant este fin de semana: fiestas populares de la provincia y decoración del hogar Firahogar y Expofiesta se concentran del 7 al 9 de noviembre en el recinto ferial

O. Bartual Alicante Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:45 | Actualizado 13:09h.

IFA-Fira Alacant se prepara para una doble cita este fin de semana que juntará la edición número 29 de Expofiesta junto con las 31ª edición de Firahogar. Del 7 al 9 de noviembre se podrán visitar ambas ferias en los pabellones del recinto ferial.

Firahogar se convertirá durante el fin de semana en el gran punto de encuentro para profesionales, fabricantes y público interesado en las últimas tendencias del sector. La feria reunirá a fabricantes, distribuidores y diseñadores que presentarán las novedades del sector.

Este certamen da la posibilidad de ver, comparar y elegir entre una gran variedad de muebles y elementos de decoración, así como la oportunidad de acceder a promociones y ofertas exclusivas durante los días de feria. La cita tendrá entrada gratuita y estará abierta el viernes y sábado de 10.30 a 21 horas y el domingo de 10.30 a 20 horas.

Por otro lado la Feria Nacional de las Fiestas Populares celebrará su 29ª edición en un certamen que ya se ha consolidado como un gran punto de encuentro para las asociaciones festeras y todo tipo de empresas vinculadas al mundo de las tradiciones populares.

Contará también con entrada gratuita y se espera una gran afluencia de asociaciones, comparsas, empresas de iluminación y carrozas, indumentaristas, artesanos y proveedores de servicios, entre otros. El recinto ferial se convertirá en el espacio ideal para conocer las últimas tendencias en fota de las fiestas con nuevos trajes y tejidos, así como las novedades en telas para trajes de bellea.

Además, los visitantes podrán disfrutar de demostraciones en directo de maquillaje y peluquería festera, además de la posibilidad de comparar y alquilar trajes de diferentes tiendas concentradas en un mismo recinto, lo que facilita el acceso a una completa oferta sin necesidad de desplazamientos por toda la provincia. El viernes y sábado estará abierta de 10.30 a 21 horas y el domingo de 10.30 a 17 horas.

