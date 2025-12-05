La alcachofa de la Vega Baja arranca su campaña con 200 hectáreas más de cultivo que hace un año

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:45 | Actualizado 13:14h. Comenta Compartir

La alcachofa de la Vega Baja, uno de los cultivos insignia de la comarca, ha arrancado su campaña con un importante crecimiento en su superficie cultivada. Según detallan desde la marca de la alcachofa de la Vega Baja del Segura, este 2025/26 se han plantado 200 hectáreas más que el anterior ejercicio, un crecimiento del 10%.

Un crecimiento que muestra el buen momento que vive esta hortaliza de invierno. De hecho, según detalla el presidente de la marca, Antonio Angel Hurtado, en los últimos diez años se han incorporado «más de un millar de hectáreas, hemos pasado de las 1.562 registradas en la Vega Baja del Segura en el año 2015 a las 2.500 hectáreas de la campaña 2025/2026».

Hurtado ha destacado este incremento que «habla de un cultivo rentable y del trabajo colectivo que hemos hecho para situar a la joya de la huerta en el lugar que se merece«. Así lo ha expresado durante la inauguración de la temproada de alcachofas con un corte simbólico en Daya Nueva que ha corrido a cargo de Antonio Galindo, presidente durante más de una década de la Asociación Alcachofa de España.

Al acto ha asistido asistido el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y la directora general del Agua y Desarrollo Rural de la Conselleria de Agricultura, Sabina Goretti, junto a numerosos representantes institucionales y del tejido socioeconómico de la comarca.

Pérez ha calificado la alcachofa de «algo que nos genera identidad como provincia» y ha puesto en valor el trabajo diario de los agricultores de la Vega Baja. Porsu parte, Goretti ha defendido que esta hortaliza «es la imagen de nuestra tierra, es paisaje, es cultura y es gastronomía».

Con una campaña con más terreno, la comarca se consolida como principal zona productora de la Comunitat y segunda de España, solo por detrás de Murcia. Junto a esta comundiad exportan casi el 50% de las alcachofas nacionales destinadas al exterior. Entre los principales destinos se encuentran Francia, Italia, Reino Unido y zonas de Europa Central, además de una fuerte presencia mundial a través de las conservas.

La campaña genera en la Vega Baja alrededor de 5.000 empleos directos, a los que se suman 1.000 puestos en la industria conservera y entre 1.000 y 1.500 empleos indirectos, lo que refuerza el papel estratégico del cultivo en el tejido socioeconómico del territorio

