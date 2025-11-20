Antonio Ángel Hurtado renueva mandato y consolida el rumbo de la Alcachofa de la Vega Baja La asamblea anual confirma su continuidad y anuncia a Antonio Galindo como padrino de la campaña 2025/2026

Ismael Martinez Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:48

Antonio Ángel Hurtado Roca continuará durante los próximos cuatro años al frente de la Asociación Alcachofa de la Vega Baja del Segura, tal y como se informó en la asamblea anual celebrada este miércoles en el salón de plenos de Rafal. El presidente afrontará esta nueva etapa con el mismo equipo directivo formado por Joaquín Ortuño, de S.A.T. Olé!, como vicepresidente; Mari Carmen Hernández, de Hortofrutícola 3 Puentes; Luis Gómez, de La Redonda de los Huertos; Joaquín Gómez, de Agroverduras 2000; y Manuel Menchón, de Eurofruits Levante.

Hurtado subrayó que la asociación seguirá trabajando «con la misma determinación que nos ha permitido llevar a la alcachofa de la Vega Baja donde se merece». Recordó que la presencia del producto se ha incrementado más de un 50% en la última década y destacó la intención de seguir creciendo, abriendo nuevas oportunidades y reforzando alianzas para consolidar su avance.

Durante la asamblea también se presentó el balance de la actividad promocional del último año, así como las líneas estratégicas de la campaña que comienza, con el objetivo de fortalecer la reputación del producto, incrementar su visibilidad y estrechar la relación con el sector agroalimentario y gastronómico.

Uno de los anuncios más destacados fue el nombramiento de Antonio Galindo, expresidente de la Asociación Alcachofa de España, como padrino de honor de la campaña 2025/2026. Galindo, que ha liderado la entidad nacional durante una década, será el encargado de realizar el corte simbólico de la primera alcachofa de la temporada el próximo 4 de diciembre en Daya Nueva. La asociación reconoce así su trayectoria, su compromiso con la promoción del cultivo en el ámbito estatal y el vínculo especial que siempre ha mantenido con la Vega Baja.

La Asociación Alcachofa de España, creada hace once años, reúne a las principales zonas productoras del país y trabaja para impulsar el consumo y difundir las cualidades de la alcachofa española, en cuya fundación la Vega Baja tuvo un papel determinante.