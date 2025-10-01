La Diputación promociona en Madrid los productos hortofrutícolas de Alicante Fruit Attraction reúne a 2.460 empresas y espera más de 120.000 profesionales

El estand de la Diputación en Fruit Attraction reúne la excelencia hortofrutícola de la provincia.

Ismael Martinez Alicante Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:21

La Diputación de Alicante participa hasta este jueves 2 de octubre en Fruit Attraction, una de las ferias internacionales más relevantes del sector hortofrutícola. El diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, inauguró este pasa martes el espacio expositivo de la institución provincial, que cuenta con 141 metros cuadrados y reúne a los principales productos con sello alicantino.

Entre ellos destacan la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, las Cerezas de la Montaña de Alicante, los Nísperos de Callosa d'en Sarrià, la Granada Mollar de Elche, la Alcachofa de la Vega Baja, la Breva de Albatera, el Tomate de Muchamiel y el Dátil de Elche, todos bajo el paraguas de la Diputación.

Además, el certamen acogerá tres showcookings diarios a cargo de la chef alicantina Aurora Torres, que mostrará las posibilidades gastronómicas de los productos locales. El estand contará también con la participación de la actriz ilicitana Carolina Cerezuela y de la periodista Angie Rigueiro, presentadora de deportes en Antena 3 Noticias.

«Somos conscientes de la importancia que tiene este evento como plataforma comercial y de negocios. Por ello, desde hace años nos encargamos de coordinar, agrupar y respaldar económicamente la asistencia de nuestros productos», ha señalado Pastor, acompañado por el alcalde de Cox y diputado provincial, Antonio José Bernabeu.

