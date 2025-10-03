El Gil-Albert reúne a tres grandes filósofos en Alicante para redescubrir a Thomas Mann Argullol, Jarauta y Sánchez Meca participan en un ciclo en la Casa Bardin para profundizar en la obra y pensamiento del Nobel alemán

Adrián Mazón Alicante Viernes, 3 de octubre 2025, 13:08 Comenta Compartir

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert convierte de nuevo a Alicante en epicentro cultural con un ciclo que rinde homenaje a Thomas Mann, considerado uno de los grandes novelistas europeos del siglo XX.

Bajo el título 'Pensar con Thomas Mann', la Casa Bardin -ubicada en la calle San Fernando- acogerá a partir del próximo martes un programa especial con motivo del 125 aniversario del nacimiento del escritor alemán, Premio Nobel de Literatura en 1929 y referente en la defensa de la democracia frente a los totalitarismos.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha destacado la relevancia de la cita para «analizar su figura y literatura y entender su manera de ver la vida» a través de tres influyentes filósofos españoles: Rafael Argullol, Diego Sánchez Meca y Francisco Jarauta.

Moderado por Joaquín Manresa, el ciclo será de acceso libre hasta completar aforo. Una ocasión única para acercarse, desde Alicante, a la figura de un escritor cuya obra marcó la literatura del siglo XX y sigue siendo brújula cultural y ética frente a los desafíos del presente.

Primera sesión con Rafael Argullol

La primera sesión se celebrará el 7 de octubre a las 19 horas con la intervención de Rafael Argullol, catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Pompeu Fabra, que hablará sobre 'Thomas Mann: arte y vida'.

Argullol, además de ensayista y narrador, es una figura reconocida en el diálogo entre filosofía, literatura y estética, y uno de los intelectuales más respetados del panorama europeo, centrándose en autores como Nietzsche, Heidegger, Thomas Mann, Goethe, Ortega y Gasset, Schopenhauer o Friedrich Schlegel.

Segunda sesión con Diego Sánchez Meca

El turno de Diego Sánchez Meca, catedrático de Filosofía Contemporánea de la UNED y especialista en Nietzsche, Ortega y Gasset o Heidegger llegará el 23 de octubre a la Casa Bardin.

Su conferencia, titulada 'Los Buddenbrok: el impacto del capitalismo industrial en la cultura alemana', explorará cómo la obra que lanzó a Mann a la fama reflejaba las tensiones sociales y económicas de toda una época.

Segunda sesión con Francisco Jarauta

El ciclo se cerrará el 13 de noviembre con Francisco Jarauta, profesor en universidades de Europa y Estados Unidos y miembro de consejos científicos internacionales. Con su ponencia 'Montaña y abismo', ofrecerá una mirada profunda a 'La montaña mágica', novela clave en la literatura moderna.

Temas

Filosofía