El Ayuntamiento de San Vicente se convierte en galería con Miguel Bañuls La exposición incluye la escultura móvil 'Espacio curvo', presentada por primera vez al público

Ismael Martinez San Vicente Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:22

El hall del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig se ha transformado en un espacio artístico con la nueva exposición del escultor alicantino Miguel Bañuls, que podrá visitarse hasta finales de noviembre. La muestra está encabezada por la pieza inédita 'Espacio curvo', una escultura móvil de grandes dimensiones con iluminación ambiental que protagoniza el acceso al Consistorio.

El concejal de Cultura, Óscar Lillo, ha animado a la ciudadanía a acercarse a la muestra «porque es una oportunidad para poder ver trabajos inéditos de Bañuls, heredero del talento de una de las familias de artistas alicantinos más prestigiosas».

El autor ha explicado que su obra «se presenta suspendida en el magnífico y minimalista espacio que invita a sentir cómo el arte puede participar intuitiva y lúdicamente de la geometría diferencial, desarrollada hace más de un siglo, y que sirve para explicar el funcionamiento del universo que habitamos».

La exposición se completa con 'Espacio robado', una escultura cedida temporalmente por el Instituto de Cultura Alicantina Juan Gil-Albert. A diferencia de la anterior, se sitúa a nivel de suelo y, según Bañuls, «curvar un mismo sólido provoca que ocupe un mayor tamaño, en un juego de significado profundamente simbólico».

El artista abstracto propone así una reflexión sobre un universo donde «las líneas paralelas al final se cortan, donde la suma de los ángulos de un rectángulo no es de 180 grados, donde la línea recta no es la distancia más corta o donde esta varía con la velocidad».

La inauguración ha contado con la asistencia del alcalde Pachi Pascual, el concejal de Cultura y numerosos vecinos que pudieron descubrir por primera vez la combinación de las dos esculturas metálicas de gran tamaño. La muestra permanecerá abierta al público en horario de 9 a 20 horas hasta el 30 de noviembre.