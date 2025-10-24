Una macrofusión cultural en los Pozos de Garrigós de Alicante: concierto, lectura-performance, exposición y diálogo La artista boliviana Connie Rico participa en la segunda entrega del ciclo 'Como el agua' con una propuesta que toca todos los palos del arte

El Museo de Aguas de Alicante, enmarcado en los Pozos de Garrigós, se llena de cultura durante el mediodía este domingo 26 de octubre con una macrofusión artística. La boliviana Connie Rico ofrecerá, en la segunda entrega del ciclo 'Como el agua', una actuación completa que toca todas las disciplinas.

'La carta de Alejandra' es la propuesta de la artista, la cual «pretende emocionar y abrir mentes, invitando a la reflexión sobre temas de gran relevancia social», con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo de los aljibes.

La actuación irá precedida de un diálogo de Connie Rico con la artista Esther Abellán. De este modo, arrancará 'La carta de', una serie de performances íntimas que visibilizan a mujeres que han sufrido violencia en sus diversas formas.

Tras las emotivas historias de Conrada, Constanza y Lola, llegará el turno de Alejandra, quien compartirá su dolor por la violencia sexual y su proceso de reconstrucción, empoderamiento y renacimiento.

Este espectáculo combina concierto, lectura performativa y un espacio de diálogo, donde la música y la palabra se unirán para crear un ambiente seguro donde el público conectará con las vivencias compartidas.

Tras la actuación se abrirá un turno de conversación guiada que fomentará la reflexión colectiva y el reconocimiento mutuo. «Escucharnos y saber que no estamos solas es la vía más poderosa para sanar», reconoce Connie Rico.

Exposición fotográfica

La actuación acogerá también la presentación de una muestra de la obra fotográfica de Connie Rico. En la exposición, el desnudo dialoga con el paisaje, creando una poesía visual que plantea el cuerpo como obra de arte y testimonio de belleza, liberado de connotaciones eróticas o sexuales.

La muestra estará integrada en el recorrido de la actuación y reforzará, así, el mensaje de vulnerabilidad, fuerza y sanación que atraviesa el proyecto de la artista boliviana.