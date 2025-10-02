Arranca la exposición fotográfica 'Nuestros desembarcos y desfiles' de la Federación de Moros y Cristianos de Alicante Abierta a todos los públicos, en la Sala Multimedia de los Pozos de Garrigós, del 1 al 15 de octubre

Los Pozos de Garrigós, en el interior del Museo de Aguas de Alicante, han acogido este miércoles 1 de octubre la inauguración de la exposición fotográfica 'Nuestros desembarcos y desfiles', una muestra que llega a la Sala Multimedia de este espacio de la mano de la Federación de Moros y Cristianos de Alicante (FMYCA).

Abierta a todos los públicos, se puede visitar hasta el próximo 15 de octubre en el horario habitual del museo (de septiembre a mayo: de martes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00; sábados y domingos, de 10:00 a 14:00 horas).

El acto de inauguración contó con la participación del presidente de FMYCA, José Pascual Saura Gallud, de la vicepresidenta, Maribel Valero, y de la delegada de prensa y RR.II., Mª Carmen Albertus, acompañados de numerosos interesados en asistir a la apertura de esta muestra tan representativa de Alicante y algunos de los momentos más emblemáticos organizados a lo largo del año por la FMYCA: los Moros y Cristianos, el Gran Desembarco y sus desfiles.

«Hoy nos reunimos para celebrar no sólo una muestra fotográfica, sino también la memoria viva de nuestras fiestas, la fuerza de la tradición y la belleza de la cultura compartida. Que esta muestra sirva para reconocer el valor cultural y humano de nuestras fiestas, para acercar a nuevos públicos, a los alicantinos y a los visitantes su riqueza y para recordar a todos nosotros que las tradiciones, como el agua, son fuente de vida y de identidad», declaró José Pascual Saura.

Para Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante, «abrimos las puertas de este espacio museístico un año más para acoger esta muestra que supone la promoción de arraigadas tradiciones alicantinas. Junto a ello, el Museo de Aguas de Alicante ofrece una amplia oferta dentro de su programación cultural anual con propuestas de vanguardia, en su mayoría a cargo de artistas alicantinos».

Segundo año en los Pozos de Garrigós

Como responsable principal de las festividades de Moros y Cristianos en Alicante, la FMYCA las promueve con la organización de actividades y eventos para mantener viva la tradición festera. Así y por segundo año consecutivo, el Museo de Aguas de Alicante acoge e impulsa la divulgación de la misma.

Además de la muestra inaugurada ayer, el mes de octubre se completará en los Pozos de Garrigós con la exposición de fotografía, danza contemporánea y proyecciones de Esther Abellán y Connie Rico, bajo el título 'Como El Agua', y la lectura dramatizada 'Una boutique en La Florida', a cargo de Francesc Sanguino.