La artista francesa Laurine actúa en los Pozos de Garrigós de Alicante Este domingo 21 el enclave del casco antiguo celebrará un concierto gratuito para los amantes del folk

La agenda cultural en el Museo Aguas de Alicante continúa rodando con su próxima cita. Este domingo 21 de septiembre a las 11.30 los Pozos de Garrigós se inundarán de música con el concierto acústico de la artista francesa Laurine. La entrada a este evento será gratuita hasta completar el aforo.

En esta cita musical el protagonista será el folk con un variado repertorio en idiomas como el francés, inglés o castellano. Laurine también tocará alguna composición propia acompañada de su guitarra acústica.

La joven es periodista de profesión y en la música encuentra «un refugio más allá de su vida laboral». Según ella misma explica, la pasión por la música es gracias a su padre, con el que descubrió a grandes cantautores del siglo pasado como Bob Dylan, Joan Báez, Johnny Cash o Bruce Springsteen. Todos ellos conforman ese imaginario con el que esta joven de 23 años se lanza ahora con la pasión de quien aprende de los maestros y busca enseñar sus propias ideas.

La música de los grandes artistas en uno de los rincones más típicos del casco antiguo. Un ambiente íntimo y cálido que se genera gracias a la especial acústica del enclave. Una hora de folk americano, pop español y francés que portará a los oyentes a una de las grandes épocas de la música, destacan desde la organización.

El Museo de Aguas de Alicante es un espacio de educación medioambiental y cultura que con su agenda cultural ofrece actividades variadas de cine, música o teatro. Muchas de ellas en el interior de los Pozos de Garrigos, que lleva cumpliendo desde 2009 «con el objetivo inicial de generar esa educación en sostenibilidad en torno al cuidado del agua».