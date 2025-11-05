Alicante reparte cien mil euros entre conciertos en el castillo y otras actividades culturales De las 49 propuestas presentadas a la convocatoria de subvenciones, solo once han sido valoradas al cumplir los requisitos y superar la puntuación mínima exigida

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante ya ha decidido entre qué actividades repartir un total de 100.000 euros de subvención para promover proyectos culturales y artísticos en la ciudad. Lo hará entre diez actividades, con una media de 10.000 euros para cada una.

Tras analizar las propuestas presentadas, un total de 49 proyectos, la Concejalía solo ha tenido que poner el foco en once, ya que una docena de ideas han sido rechazadas por no cumplir los requisitos y otras 26 han seguido la misma suerte al no lograr la puntuación mínima exigida.

Así, la Concejalía de Cultura subvencionará conciertos en el castillo de Santa Bárbara, entre otras propuestas relacionadas con cine, ciencia y pintura. Estas disciplinas centran los proyectos que han obtenido una ayuda, una media de 10.000 euros, para ponerse en marcha.

Los proyectos seleccionados, según ha anunciado el área municipal, son los 'Conciertos del Baluarte', 'Ciencia en escena y territorio: Itinerarios de cultura científica para todos los públicos', el 'V Festival de Cine y Cultura Retro de Alicante', la representación de la 'Ópera Marina', el 'Certamen de pintura Miradas 2026', actividades culturales en el barrio San Gabriel 2025-26, 'Aprende Alicante (Alicultura)', 'De la cháchara a la escucha', 'A contraluz-Muestra de cine inédito de Alicante' y 'Gen_ia'.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha señalado que «esta ayuda es fundamental para enriquecer la oferta cultural de Alicante y descentralizarla» y ha destacado «el nivel de las propuestas, que van a permitir a muchos alicantinos disfrutar este año de actividades muy variadas que nacen de promotores y artistas locales».

A esta subvención optan empresas, autónomos y entidades sin ánimo de lucro. Las ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva, sujetas a criterios de la calidad del proyecto y su interés cultural y/o artístico, su viabilidad y presentación del proyecto, así como su interés sociocultural y la trayectoria de los concurrentes.