Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Estos son los municipios de Alicante en alerta amarilla por fuertes vientos
Logo Patrocinio

Una exposición transforma el Espacio Séneca en el «hangar» de una 'Escuela de Vuelo'

La artista alicantina Olga Diego muestra una gran escultura inflable controlada por drones que complementa con el vuelo de diferentes artefactos

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:46

Comenta

La artista alicantina Olga Diego convierte el Espacio Séneca en un «hangar» con su exposición 'Escuela de Vuelo' que se inaugura el viernes 24 de octubre y se podrá visitar hasta el 15 de noviembre. En la muestra se podrá ver una gran escultura inflable controlada por drones que la artista complementa con el vuelo de diferentes artefactos, charlas y talleres. Su objetivo es invitar a los asistentes a replantearse una de las limitaciones del ser humano, la imposibilidad de volar. Para ello genera un diálogo entre naturaleza y tecnología que articula como una «danza aérea» entre lo orgánico y lo artificial.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha señalado que «esta es una exposición diferente, en la que el público va a poder interactuar con la artista en los talleres previstos y va a poder ver sus performances y no sólo los objetos expuestos».

La exposición se plantea como un espacio en acción, una escuela de vuelo, donde Olga Diego además de exhibir y activar artefactos voladores, mostrar dibujos y documentación, impartirá talleres prácticos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Derriban el edificio del antiguo Sfera de Maisonnave para levantar un nuevo gigante comercial en Alicante
  2. 2 El delicioso negocio que hace Alicante con el antiguo quiosco Peret
  3. 3 Angustioso rescate en Alicante: un anciano pasa cuatro horas atrapado tras caer por el Benacantil
  4. 4 Un pequeño pueblo de 171 habitantes es el municipio con las rentas más altas de Alicante
  5. 5 Nueva duración para las mascletàs de las Hogueras de Alicante y sin sitio aún para los castillos de fuegos
  6. 6 El Hércules golea (3-0) en homenaje a Solde y toma impulso
  7. 7 Hasta 64 personas investigadas por la trama de construcción de asentamientos ilegales en las partidas rurales de Alicante
  8. 8 Así detiene la Policía a dos fugitivos en plena calle de un municipio de Alicante
  9. 9 El municipio de Alicante en el que disfrutar de la ruta de la tapa este fin de semana
  10. 10 La Aemet activa la alerta amarilla por viento en Alicante mientras las noches tropicales baten el récord histórico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Una exposición transforma el Espacio Séneca en el «hangar» de una 'Escuela de Vuelo'

Una exposición transforma el Espacio Séneca en el «hangar» de una &#039;Escuela de Vuelo&#039;