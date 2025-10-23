Una exposición transforma el Espacio Séneca en el «hangar» de una 'Escuela de Vuelo' La artista alicantina Olga Diego muestra una gran escultura inflable controlada por drones que complementa con el vuelo de diferentes artefactos

La artista alicantina Olga Diego convierte el Espacio Séneca en un «hangar» con su exposición 'Escuela de Vuelo' que se inaugura el viernes 24 de octubre y se podrá visitar hasta el 15 de noviembre. En la muestra se podrá ver una gran escultura inflable controlada por drones que la artista complementa con el vuelo de diferentes artefactos, charlas y talleres. Su objetivo es invitar a los asistentes a replantearse una de las limitaciones del ser humano, la imposibilidad de volar. Para ello genera un diálogo entre naturaleza y tecnología que articula como una «danza aérea» entre lo orgánico y lo artificial.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha señalado que «esta es una exposición diferente, en la que el público va a poder interactuar con la artista en los talleres previstos y va a poder ver sus performances y no sólo los objetos expuestos».

La exposición se plantea como un espacio en acción, una escuela de vuelo, donde Olga Diego además de exhibir y activar artefactos voladores, mostrar dibujos y documentación, impartirá talleres prácticos.