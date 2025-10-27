Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Comisión de Hacienda este lunes en el Ayuntamiento. AA

Los posibles derrumbes del castillo de Santa Bárbara logran lo imposible, unir a la izquierda y la derecha en Alicante

PP, PSOE, Compromís y Vox aprueban destinar medio millón de euros a las obras de emergencia en la fortaleza mientras EU se abstiene

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Lunes, 27 de octubre 2025, 22:19

El castillo de Santa Bárbara ha logrado poner de acuerdo a la izquierda y la derecha en el Ayuntamiento de Alicante. La Comisión de Hacienda ha aprobado este lunes la cuarta modificación de crédito del presupuesto municipal de 2025 para destinar 500.000 euros a las obras de emergencia en la ladera noroeste del monte Benacantil, ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

El expediente, que ahora pasará al Pleno de este jueves, ha contado con los votos favorables del PP, PSOE, Vox y Compromís, mientras que EU se ha abstenido. Una alianza inusual que refleja el consenso político en torno a la necesidad de preservar uno de los símbolos más emblemáticos de la ciudad.

La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha explicado que «esta modificación de créditos es necesaria al tratarse de una situación sobrevenida que debemos acometer de emergencia para garantizar la seguridad en las inmediaciones del castillo». La edil ha agradecido el respaldo mayoritario y ha confiado en que «se mantenga en el Pleno municipal».

Los trabajos de consolidación ya han comenzado con la colocación de mallas de protección en las zonas más inestables del macizo rocoso. El proyecto contempla una inversión total de 1,5 millones de euros, de los que un millón se ejecutará en 2026. Las actuaciones incluyen la protección y contención del material pétreo bajo el macho del castillo, así como en el frente que recae hacia el Parque de la Ereta y otras zonas del Benacantil que presenten riesgo de desprendimientos.

Más modificaciones e incrementos

En la misma comisión también se han aprobado modificaciones de crédito del Patronato Municipal de Turismo y de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social para mejorar el servicio de salvamento y socorrismo. Además, se ha dado luz verde al incremento de la productividad dentro de la carrera profesional de los funcionarios municipales, en el marco del acuerdo del equipo de gobierno con Vox.

