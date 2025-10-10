Más de una veintena de personas han pasado la noche en el albergue provisional instalado en el polideportivo de Torrevieja Cruz Roja mantendrá el campamento durante la noche de este viernes ante la alerta roja por fuertes lluvias

Voluntario de Cruz Roja durante la instalación del albergue provisional en el pabellón de Torrevieja.

Alejandro Hernández Torrevieja Viernes, 10 de octubre 2025, 14:17

Un total de 22 personas han pasado la noche en el albergue provisional instalado y atendido por Cruz Roja a petición del Ayuntamiento en el polideportivo de Torrevieja. El dispositivo permanecerá abierto durante la noche de este viernes, 10 de octubre, pendiente de la evolución del tiempo, según han confirmado desde la organización.

En la ciudad de Alicante, la ONG presta apoyo al Consistorio con la activación de equipos de respuesta básica en emergencias para atención e instalación de un albergue provisional en el recurso municipal que se abrirá esta noche en la avenida Víctor Jiménez Díaz, con una capacidad inicial de 50 plazas.

En Elche continúan operativos los equipos de emergencia local realizando batidas por zonas con mayor riesgo de inundación, proporcionando información y detectando situaciones de vulnerabilidad.

Por otra parte, en Guardamar del Segura y Crevillent equipos de Cruz Roja apoyan a los servicios municipales en la atención e información a colectivos con mayor riesgo

Adicionalmente, en las localidades más afectadas por la alerta climatológica, la organización humanitaria ha puesto a disposición sus recursos de emergencia para la atención de personas con mayor vulnerabilidad.

Vigilancia 24 horas

Dede el Centro de Operaciones Autonómico de Cruz Roja coordinan las 24 horas los recursos de emergencia de Cruz Roja activos por la dana 'Alice' y siguen organizando la prealerta de nuevos equipos voluntarios por si es necesaria su movilización en las próximas horas.

También prestan especial atención a las personas usuarias de nuestros servicios de Teleasistencia aprovechando las llamadas para dar consejos y vigilar su situación y refuerzan la intervención de nuestras Unidades Móviles