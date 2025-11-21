San Vicente premia a cuatro locales por destacar en la II edición de la Tapa Pare Vicent El certamen reconoce propuestas culinarias seleccionadas por votaciones ciudadanas y por un comité especializado del municipio

Ismael Martínez Alicante Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:02

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha celebrado este 19 de noviembre el acto de entrega de los premios de la segunda edición de la Tapa Pare Vicent, en el que se ha distinguido a los cuatro establecimientos seleccionados tanto por el público como por un jurado de expertos encargado de valorar las propuestas gastronómicas de los 14 participantes en el certamen de 2025.

Las votaciones de los consumidores han otorgado al restaurante Vino y más el reconocimiento a la «Tapa más popular». Por su parte, el jurado ha premiado a Miss Cake con el galardón a «La mejor tapa Pare Vicent»; a El Pantanet 8 con la distinción a «La mejor tapa creativa»; y a La Taberna del Taulell con el premio a «La mejor tapa sanvicentera».

El acto de entrega contó con la participación del alcalde, Pachi Pascual; el concejal de Comercio, Vicente Pastor; y la concejala de Ocupación de Vía Pública, Isabel Domínguez, acompañados por los miembros del jurado y por numerosos representantes de los establecimientos que este año han competido en la iniciativa gastronómica.

Pascual agradeció la implicación de todos los participantes y destacó que «lo más importante es mostrar el buen trabajo de los profesionales del sector gastronómico de San Vicente e invitar a disfrutarlo a todos los consumidores». También valoró la labor del área de Comercio «por impulsar una propuesta atractiva que mejora cada año y que esperamos repetir en 2026».

El concejal de Comercio, Vicente Pastor, subrayó el crecimiento del certamen y su buena acogida. Señaló que «en algunos establecimientos se han servido más de 1.100 tapas, una cifra que confirma la excelente respuesta tanto del público local como de visitantes». Consideró que esta ruta culinaria es «una herramienta singular para la promoción de nuestra hostelería y del comercio de proximidad».

El edil agradeció además la participación en el jurado del gerente de La Paixareta, Juan Ferrándiz; la creadora de contenido digital, María Santonja; y el profesor del CIPFP Canastell, Marco Simó, quienes evaluaron cada propuesta teniendo en cuenta el nombre y la vinculación de las tapas con San Vicente del Raspeig, su patrón o la iglesia que lleva su nombre.