San Vicente lanza el Concurso de Escaparatismo Navideño con más premios y mejores dotaciones económicas El presupuesto de los galardones ha pasado en dos años de 2.500 a 6.000 euros

M.H. San Vicente Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:25

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, a través de la concejalía de Comercio, ha convocado una nueva edición del Concurso Municipal de Escaparatismo Navideño, que este año contará con más premios y una mayor dotación para los candidatos que resulten premiados.

El concejal de Comercio, Vicente Pastor, ha confirmado que en total, se repartirán 6.000 euros entre los seleccionados por el jurado, una mejora sustancial respecto a las ediciones anteriores. El edil ha recordado que «en los tres años que lleva este equipo de Gobierno, se ha pasado de 2.500 a 3.500 y, en este ejercicio, alcanzaremos los 6.000 euros, lo que es un ejemplo más de nuestra apuesta firme por el comercio de proximidad, junto con la nueva convocatoria de ayudas a las asociaciones del sector y otras iniciativas».

Además, ha explicado que «con este impulso del concurso, el objetivo es animar a la participación e incentivar la creatividad y la originalidad y, además, vamos a aumentar de siete a once el número de empresas de nuestro municipio que pueden recibir estos reconocimientos con una cuantía superior en cada una de las categorías».

Hasta el 15 de diciembre podrán adscribirse a este certamen las pequeñas y medianas empresas de San Vicente del Raspeig con actividad comercial y de servicios. Las bases se pueden consultar en el siguiente enlace: https://bit.ly/3Lodkid.

Todos los establecimientos optarán a un primer premio 1.400 euros, un segundo de 1.100 euros y un tercero de 700 euros. Este año, además, se repartirán por primera vez seis cuartos premios de 300 euros. Otra de las novedades es la creación de dos categorías, Navidad Sanvicentera y Navidades de antaño, ambas dotadas con 500 euros.

En la segunda quincena de diciembre, un jurado designado por la concejalía de Comercio visitará todos los establecimientos inscritos y seleccionará a los candidatos ganadores para cada nominación.

Pastor ha defendido la importancia del Concurso de Escaparatismo Navideño «porque lo que se premia en realidad es la buena labor de los comercios y establecimientos hosteleros y el esfuerzo que realizan por mejorar su imagen y la del municipio».

El titular de Comercio ha agradecido a las empresas locales de estos dos sectores «su contribución indispensable para consolidar San Vicente como una ciudad de compras y servicios de primer nivel con propuestas muy atractivas y competitivas para todo tipo de clientela».