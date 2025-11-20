Dos empresas pugnan por la adjudicación de las obras de las piscinas municipales de San Vicente Este es el segundo proceso de licitación, que se prevé agilizar para iniciar las obras a principios del próximo año

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha recibido dos ofertas durante el periodo de licitación de las obras de construcción de la fase II del Centro del Agua. La mesa de contratación ha abierto este jueves, 20 de noviembre, las plicas presentadas por Aitana Actuaciones de Construcción y Servicio y por la UTE formada por Abala Infraestructuras y Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales. Una tercera propuesta, que llegó fuera del plazo legal establecido, ha sido rechazada.

Las propuestas se someterán a evaluación técnica y, tras su estudio, se volverá a reunir la mesa de contratación para determinar la mejor oferta y proceder a la adjudicación de las obras de las piscinas municipales. Este es el segundo proceso de licitación, que se prevé agilizar para iniciar las obras a principios del próximo año. El concurso anterior, que se inició en el mes de julio, fue declarado desierto en octubre porque existía presunción de temeridad y el licitador renunció a justificar su propuesta.

Para la edificación del nuevo espacio deportivo y de recreo se ha destinado un presupuesto de 4,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses divididos en dos fases de 14 y 6 meses. En la primera se acometerán las dos piscinas, cubierta y exterior, y, a continuación, se llevará a cabo una reforma integral para adaptar las instalaciones a la normativa en materia de accesibilidad y servicios.

El proyecto de obras contempla un espacio cubierto con una piscina polivalente de ocho calles, una piscina de enseñanza y otra medicinal para tratamientos termales. También se renovarán los vestuarios para que puedan acceder personas con movilidad reducida, se sustituirán los revestimientos y se renovará el sistema de ventilación y la sala de máquinas.

La estructura exterior se hará con hormigón, metal y vidrio para permitir la entrada de luz natural y las vistas hacia la zona exterior, donde se creará una piscina de recreo de 20x10 metros con zonas ajardinadas. Mientras se realizan las obras del nuevo complejo situado en la Ciudad Deportiva permanecerá en uso la piscina actual y, una vez estén acabadas, comenzará su rehabilitación.