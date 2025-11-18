Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El terreno se encontraba precintado desde principios de enero. TA

La justicia investiga la reparcelación irregular de un solar de San Vicente del Raspeig

El terreno está situado en el Camí de la Torreta y fue precintado a principios de octubre por parte Ayuntamiento

Pau Sellés

Alicante

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:50

Comenta

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de San Vicente del Raspeig ha abierto diligencias por la presunta reparcelación irregular de un terreno situado en el Camí de la Torreta. La zona se encontraba precintada desde la primera semana de octubre por parte Ayuntamiento, de acuerdo con la Agencia Valenciana de Protección del Territorio. El Seprona ha iniciado la instrucción por un supuesto delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo en la parcela 8 Polígono 8 del municipio.

Desde el consistorio explican que La investigación se inició tras detectarse la división del solar en 17 subparcelas situadas en suelo no urbanizable de protección agrícola en contra del criterio del Ayuntamiento y de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio.

Sanciones de hasta 3.000 €

Como medida cautelar de suspensión, ambas instituciones han secundado el precinto de este espacio por parte de la Policía Local para evitar el acceso y han reclamado a los propietarios eliminar la reparcelación irregular practicada y restituir el terreno a su estado original.

El terreno se encuentra en el Camí de la Torreta. TA

Este tipo de infracciones pueden llevar aparejadas sanciones de hasta los 3.000 euros y también la ejecución subsidiaria por parte de la Agencia Valenciana, sin perjuicio de la incoación del expediente por infracción muy grave, con multas de entre el 20% y el 30% del valor de venta de los lotes fraccionados. Se contempla, además, como circunstancia agravante la no suspensión de las actuaciones.

El Ayuntamiento está estudiando otras parcelas del término municipal en las que también se podrían estar produciendo divisiones irregulares para destinar suelo agrícola a finalidades no contempladas en la regulación local y autonómica.

