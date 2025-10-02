Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El alcalde, Pachi Pascual, y concejales presentan la programación festiva del 9 d'Octubre en San Vicente. A.SV.

San Vicente celebra el 9 d'Octubre con música y tradiciones

Conciertos, folclore, premios literarios, Mercado Medieval y la Entrada de Jaume I protagonizan la programación cultural y festiva

Ismael Martinez

San Vicente

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:11

San Vicente del Raspeig ha presentado la programación especial organizada por las concejalías de Cultura y Fiestas y la Comisión Municipal de Fiestas para conmemorar el 9 d'Octubre y el Día de la Hispanidad.

El alcalde, Pachi Pascual, ha destacado que «como cada año, San Vicente conmemora estas fechas con un programa de conciertos, una nueva edición del Mercado Medieval y la espectacular Entrada de Jaume I, una representación en la que participarán más de un centenar de personas».

El calendario de actos arranca este sábado, 4 de octubre, con el concierto conmemorativo de la Societat Musical La Esperanza en el Auditorio Municipal, coincidiendo con su 135 aniversario. El día 9 será el turno de la Colla de la Associació Musical El Tossal, acompañada del grupo Coros y Danzas. Además, el Día de la Hispanidad se celebrará el IX Festival Folklórico, con la participación del Grupo Etnográfico Vergel de las Torres de Cotillas de Murcia.

. .

Los actos centrales tendrán lugar el 8 de octubre. A las 18.30 horas se entregarán los Premis 9 d'Octubre de Creació Literària en Valencià en el salón de plenos del Ayuntamiento, y a continuación, a las 19.30 horas, se celebrará la tradicional Entrada de Jaume I desde la plaza de Santa Faz hasta la plaza de España.

Esa misma tarde se inaugurará el Mercado Medieval, que permanecerá abierto hasta el 12 de octubre en la plaza de España, la avenida Primero de Mayo y las calles Benito Pérez Galdós y General Prim. El recinto contará con puestos de venta y exhibición, así como un amplio programa de actividades familiares.

«Apostamos por poner en valor esta cita con la historia y la tradición, trasladando a las calles un ambiente festivo lleno de color, aromas, música y espectáculos», ha señalado el alcalde. Además, ha invitado a la ciudadanía «a disfrutar de unos días diferentes para reencontrarse con la historia, la tradición y la diversión».

