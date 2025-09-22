Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Lista de municipios de Alicante en alerta amarilla por lluvia, tormentas y granizo
Obras en el paseo marítimo del Arenal-Bou de Calpe. AC

Arrancan las obras que transformarán el paseo marítimo de esta playa de Alicante

La actuación, con duración de diez semanas, devolverá un espacio «más seguro y accesible» para vecinos y turistas

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:04

Un paso «segura y accesible». Así son las obras que han arrancado este lunes en el paseo marítimo de la playa Arenal-Bou de Calpe para transformar el entorno.

Los trabajos de mantenimiento y adecuación permitirán, además, resolver las deficiencias existentes en el pavimento y en las estructuras del entorno.

Obras en el paseo marítimo del Arenal-Bou de Calpe. AC

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Calpe enumeran, que las obras en este paseo marítimo se centran en la adecuación del pavimento, la consolidación de la mureta de mampostería y el reemplazo de las piezas de coronación que se encuentran en mal estado de conservación.

La intervención adaptará el paseo a los estándares habituales de las zonas urbanizadas, «garantizado un espacio más seguro y accesible tanto para vecinos como para visitantes».

Obras en el paseo marítimo del Arenal-Bou de Calpe. AC

Las obras, adjudicadas por un importe de 155.340 euros, cuentan con un plazo de ejecución de 10 semanas y una posible prórroga máxima de un mes.

Desde el Ayuntamiento señalan que se enmarcan dentro del «compromiso municipal de conservación y puesta en valor de los espacios públicos, especialmente aquellos vinculados al litoral».

