José Vicente Pérez Pardo Alicante Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:13 Comenta Compartir

San Vicente del Raspeig transformará la calle Pintor Picasso para hacerla más peatonal y reordenar los accesos al centro histórico entre la calle Alfonso XIII y la avenida Ancha de Castelar. La actuación sobre una superficie de unos 1.500 metros cuadrados se realizará con una inversión de 630.0000 euros durante ocoho meses.

Las reformas tienen como objetivo acondicionar y mejorar la accesibilidad de la calle. También se potenciará la señalización para fomentar el uso de los aparcamientos públicos, reordenar los accesos y limitar las paradas y estacionamientos de vehículos. Además, se cambiarán los sentidos de circulación en algunos viales para facilitar la entrada y la salida al centro urbano.

En la calzada se retirarán los bolardos del centro tradicional y se reparará el pavimento con un material en las aceras y calzadas que reduzca el ruido del tráfico. Los trabajos incluyen la creación de una plataforma única acorde con las calles situadas en las inmediaciones para dar uniformidad al entorno que conforman las principales vías del centro urbano, con un elevado tránsito peatonal.

El alcalde y concejal de Infraestructuras, Pachi Pascual, ha manifestado que «se inicia con esta obra una nueva fase de transformación de la ciudad que está orientada a dar mayor protagonismo al peatón a través de la instalación de una plataforma única, que elimina los desniveles, y cambios en la señalización para moderar la velocidad del tráfico rodado y reducir las posibilidades de realizar estacionamientos irregulares».

El primer edil ha adelantado que está previsto que la modernización de Pintor Picasso empiece en las próximas semanas y ha recordado que «los primeros en conocer esta gran apuesta de mejora fueron los vecinos y comerciantes, con quienes nos hemos reunido para mostrarles los detalles y la planificación de las obras».

El proyecto prevé la intervención en las redes de servicios para crear nuevos puntos de captación de aguas, un sistema de drenaje que permita recogerlas y dirigirlas a los puntos de evacuación y la sustitución de canalización en un tramo de la calle.

Temas

Obras