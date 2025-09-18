Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Calle Pintor Picasso, en San Vicente del Raspeig. ASV

San Vicente del Raspeig transformará la calle Pintor Picasso

El proyecto dará más protagonismo al peatón y reordenará los accesos al centro histórico

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:13

San Vicente del Raspeig transformará la calle Pintor Picasso para hacerla más peatonal y reordenar los accesos al centro histórico entre la calle Alfonso XIII y la avenida Ancha de Castelar. La actuación sobre una superficie de unos 1.500 metros cuadrados se realizará con una inversión de 630.0000 euros durante ocoho meses.

Las reformas tienen como objetivo acondicionar y mejorar la accesibilidad de la calle. También se potenciará la señalización para fomentar el uso de los aparcamientos públicos, reordenar los accesos y limitar las paradas y estacionamientos de vehículos. Además, se cambiarán los sentidos de circulación en algunos viales para facilitar la entrada y la salida al centro urbano.

En la calzada se retirarán los bolardos del centro tradicional y se reparará el pavimento con un material en las aceras y calzadas que reduzca el ruido del tráfico. Los trabajos incluyen la creación de una plataforma única acorde con las calles situadas en las inmediaciones para dar uniformidad al entorno que conforman las principales vías del centro urbano, con un elevado tránsito peatonal.

El alcalde y concejal de Infraestructuras, Pachi Pascual, ha manifestado que «se inicia con esta obra una nueva fase de transformación de la ciudad que está orientada a dar mayor protagonismo al peatón a través de la instalación de una plataforma única, que elimina los desniveles, y cambios en la señalización para moderar la velocidad del tráfico rodado y reducir las posibilidades de realizar estacionamientos irregulares».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El primer edil ha adelantado que está previsto que la modernización de Pintor Picasso empiece en las próximas semanas y ha recordado que «los primeros en conocer esta gran apuesta de mejora fueron los vecinos y comerciantes, con quienes nos hemos reunido para mostrarles los detalles y la planificación de las obras».

El proyecto prevé la intervención en las redes de servicios para crear nuevos puntos de captación de aguas, un sistema de drenaje que permita recogerlas y dirigirlas a los puntos de evacuación y la sustitución de canalización en un tramo de la calle.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alicante se prepara para cuatro días de cortes de luz en varios barrios de la ciudad
  2. 2 Así será el nuevo barrio de la Albufereta: viviendas, parque, hoteles y un museo al aire libre
  3. 3 Crimen en Benidorm: detenida una británica por estrangular a una amiga en el Rincón de Loix
  4. 4 La Policía Local de Alicante retira decenas de coches y motos abandonados en la Zona Norte
  5. 5 El drama oculto tras el lavadero de Sant Joan: una disputa familiar que acabó en tragedia
  6. 6 Estas son las 14 croquetas que competirán en el primer campeonato de Alicante
  7. 7 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 de Alicante y embestir a una patrulla
  8. 8 ¡Y ya van 13! La hoguera Alfonso el Sabio también volverá a plantar en categoría Especial en 2026
  9. 9 Alerta entre familias y profesores por temperaturas que llegan a rozar los 40 grados en aulas alicantinas
  10. 10 Operativo policial conjunto para acabar con un mercadillo ilegal en la zona Norte de Alicante donde se vendían objetos robados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante San Vicente del Raspeig transformará la calle Pintor Picasso

San Vicente del Raspeig transformará la calle Pintor Picasso