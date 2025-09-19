La Vila Joiosa se mete en más obras: cambiará el aire del Mercado y asfalta caminos rurales El Ayuntamiento continúa las inversiones para mejorar los edificios públicos y zonas del municipios

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa pone en marcha nuevas obras en el municipio. Tras arrancar este viernes con el asfaltado de caminos rurales, el Consistorio ha anunciado la redacción de un proyecto integral para cambiar el aire acondicionado del Mercat Municipal.

La primera de las actuaciones se enmarca en el nuevo plan de asfaltado, que cuenta con una inversión de un millón de euros, y arranca en el camino de Damunt l'Horta en el que se acondicionarán 2.600 metros lineales de calzada.

Los trabajos ya han comenzado en la zona con la señalización de vías. Así, tras este camino las obras llegarán a otras cuatro: Era Soler, Creu de Pedra-Olivera Grossa, Pont del Salt, En Gil-Banyets y Foia Major. La actuación se irá completando con otras vías rurales del municipio hasta final de año.

Esta actuación se incluye en el proyecto global de mantenimiento y conservación de las calzadas de las vías públicas del término municipal de Villajoyosa, que asciende a cerca de 4 millones para asfaltar calles y caminos.

Nuevos aires para el Mercat

Ha sido también este viernes cuando el Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha anunciado la redacción de un proyecto integral para cambiar el aire acondicionado del Mercat Municipal con el fin de «mejorar todo el sistema de refrigeración y dotar de unas condiciones óptimas a uno de nuestros espacios más visitados», ha explicado el alcalde, Marcos Zaragoza.

El Mercat Municipal es uno de los edificios más transitados de La Vila Joiosa con más de 20 años de antigüedad. En esta legislatura, el Gobierno local ha destinado recursos para solucionar problemas de mantenimiento que «se arrastraban desde hace tiempo».

Además de esta obra, la concejala de Comercio, Rosa Llorca, ha avanzado que ya se está trabajando en la actualización de la ordenanza municipal del mercado de abastos y en el nuevo contrato de gestión a partir de 2028, fecha en la que se acaba la actual concesión.

Asimismo, los cambios no solo llegarán al aire acondicionado, sino que «vamos a actuar en la mejora del entorno», un proceso ya en licitación, ha apuntado también Zaragoza. El Ayuntamiento reurbanizará las calles Jaime Soler Úrrios, Canalejas y Cristóbal Galiana para convertirlas en un entorno accesible, con plataforma única, y se renovará la red de pluviales para prevenir episodios de inundaciones y mejorar la capacidad de evacuación de aguas.

