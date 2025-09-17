Vuelven las obras a la playa de Benidorm para modernizar la catenaria del Paseo de Levante La segunda fase de los trabajos arranca tras el verano, con mejoras tecnológicas y ahorro energético

Las obras vuelven a la playa de Benidorm tras el verano. El Ayuntamiento ha esperado a esta segunda semana de septiembre para continuar con la segunda fase de renovación de la catenaria del Paseo de Levante, que abarca desde la avenida de Europa hasta la calle Metge Miguel Martorell.

Con esta segunda fase de la catenaria del Paseo de Levante se da continuada a los trabajos de renovación ejecutados por el Ayuntamiento desde El Torrejó hasta la avenida de Europa. Con ello se obtiene un «importante» ahorro energético «por encima del 33%», además de la «puesta al día» de la emblemática iluminación.

El concejal de Obras, Francis Muñoz, ha incidido en que la catenaria «exigía un esfuerzo para volver a ser vanguardia tecnológica» tras permanecer tres décadas en servicio. Así, la inversión en estas obras es de casi dos millones de euros, con un total de 854.885,07 euros para esta segunda fase.

Las obras forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Benidorm Visión 360', que se incluye a su vez en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos de la Unión Europea-Next Generation EU.

Muñoz ha informado que «una vez completemos los trabajos que hay en marcha, algo que se prevé que ocurra antes de Semana Santa, habremos renovado ya el 65% de la catenaria de todo el paseo marítimo, ejecutándose el 35% restante en una tercera y última fase cuyo proyecto están ultimando los técnicos».

Parón durante el verano por «seguridad»

La «máxima afluencia» de turistas en la playa y el paseo desde el pasado mes de junio dieron argumentos al Ayuntamiento de Benidorm para tomar la decisión de suspender los trabajos durante el verano, ha recordado el concejal de Obras, Francis Muñoz. La idea del Consistorio consistía en que los usuarios «no tuvieran que coincidir con los trabajos», además de «garantizar también así la seguridad de los viandantes.

Así, las obras han regresado al paseo de Levante de Benidorm dos semanas más tarde de lo provisto, ha señalado también el edil, pues ante la alta ocupación «se ha optado por aplazar la reanudación hasta esta semana». A partir de este momento, «las obras coexistirán con la actividad ordinaria del paseo y la playa, tratando en todo de generar la mínima afección posible».