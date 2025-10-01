El Hotel Montíboli clausura su temporada cultural con exposición colectiva La propuesta reúne obras de 2024 y 2025 con el Mediterráneo como eje

Este viernes 3 de octubre a las 18 horas, el Hotel Montíboli de Villajoyosa inaugurará la exposición 'Un mosaico de estilos frente al Mediterráneo', que podrá visitarse hasta el 12 de octubre como cierre de la actual temporada del proyecto Montíboli Cultural.

La muestra reúne a todos los artistas que han participado en la iniciativa desde su nacimiento en abril de 2024, ofreciendo ahora una selección de obras que ya se expusieron de manera individual en el hotel a lo largo de estos dos años.

«Montíboli Cultural nació en abril de 2024 y pretende acercar el arte a los huéspedes del hotel y a todos aquellos visitantes que se acerquen hasta allí simplemente para disfrutar de su gastronomía y ambiente, aunque no se alojen con nosotros. Además, durante estos dos años de trayectoria, también ha supuesto una oportunidad para brindar a artistas de la zona un espacio especial en el que exhibir su obra, fomentando el clima creativo tan propio de nuestra tierra», ha destacado Natalia Caballé, responsable de la iniciativa.

La exposición colectiva ofrece una visión global de estilos, técnicas y miradas diversas, con el Mediterráneo como hilo conductor. Desde la dirección del hotel subrayan que el objetivo es seguir consolidando un espacio que fomente el encuentro entre arte, cultura y visitantes en un entorno privilegiado.

